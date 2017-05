Ser un equipo para que la unión no sea desechable

09:29 AM Las personas están conscientes del significado del matrimonio, pero no preparadas, emocionalmente, para afrontarlo en toda su dimensión, según explican los psicólogos

Mariajosé Borrero

Tener como ejemplo familiar a parejas con décadas de unión es, para los jóvenes, uno de los factores que genera ansiedad con respecto al matrimonio. “No saben si cumplirán las expectativas para llegar a ese tiempo o si encontrarán a alguien que los haga felices. Por eso dicen que prefieren no ‘amarrarse’”, sostiene la psicóloga Livia Rincón.

La especialista y su colega Pedro Pablo Vera afirman que ambos géneros evolucionaron, especialmente la mujer. “Ellas ya no buscan estar con alguien para depender de él y formar una familia. Ese compromiso ya no es una prioridad. Quieren estabilizarse en ámbitos profesionales, económicos y sociales”, dice Rincón.

Ya no es lo mismo

Sin embargo, hoy son los más jóvenes los más dispuestos a formalizar su unión. Pero a juicio de Vera, el matrimonio es tratado como algo desechable. Cree que hoy en día las personas están conscientes de lo que implica establecer una familia, pero que en general no están preparados psicológicamente para ello.

Explica que llegan a este compromiso “pensando que no tendrán que limitarse, que podrán hacer las mismas actividades que cuando eran solteros”. Reconoce que es posible mantener algunas rutinas pero que será necesario comunicárselo a la pareja. “Indiscutiblemente las cosas cambian. Ya no eres un solo individuo. Ahora compartes tu vida con alguien más y debes incluirla en las actividades, en tus planes”, acota.

“Cuando ven que las cosas no son como esperaban, se van. No hay un compromiso profundo. Entonces, dejan esa relación en busca de otra que, si no se aborda con otra visión, también va a fracasar”, agrega Rincón.

“¿Por qué?” y “¿para qué?” son preguntas que hay que hacerse antes de “lanzarse al agua”, aconseja Vera.

Mantenerse

“El matrimonio va más allá de lo legal. Es un compromiso moral, de amor y respeto hacia alguien. Convivir sin casarse, es fácil. No se siente la misma responsabilidad de seguir o de tratar que funcione cuando algo falla. En estos casos, las personas suelen irse y ya”.

Tratarse como un equipo es una de las claves para mantener un matrimonio actualmente, explican los especialistas. “Mientras la mujer cocina, el hombre puede lavar, por ejemplo. Las responsabilidades del hogar ya no recaen en su totalidad en la mujer”.

La comunicación también será una aliada. “Cuando haya problemas, lo importante será expresar las inquietudes y los sentimientos de ese momento”, dice Livia Rondón. Para ella, el matrimonio siempre será como una montaña rusa. “Subes y bajas, y hay momentos donde el miedo aflora. Pero siempre se llegará a un lugar cálido”.

Añade que hay que recordar la necesidad de disfrutar el matrimonio.

“Deben salir, buscar momentos de relajación y, sobre todo, no esperar a que la otra persona llegue para aliviar los problemas que has acarreado durante toda tu vida. La idea de las parejas es vivir momentos importantes, saber que hay un aliado, un apoyo... Es mejor no casarse si se sabe que será infeliz”, acota la psicóloga Livia Rincón.

Fidelidad

Ver a alguien, admirar su físico y fantasear es algo válido dentro del matrimonio. No es considerado como infidelidad, según Pedro Vera. “Las personas no pierden la vista al casarse. Pasa a infidelidad cuando esa fantasía sustituye las ganas de estar con el esposo”.