Facebook lanza su primer programa mundial de acompañamiento de "startups"

08:59 AM La directora de operativa de la red social, Sheryl Sandberg, explicó que este proyecto educativo tendrá asistencia individualizada y formación en marketing o diseño del producto

EFE

Facebook anunció hoy el lanzamiento de su primer "Startup Garage" en el mundo, un espacio completamente dedicado al acompañamiento de empresas emergentes innovadoras y que se instalará en el campus parisino Station F, que se espera llegue a ser la futura incubadora de "startups" más grande a nivel mundial.



La número dos de Facebook, Sheryl Sandberg, explicó en una conferencia de prensa en París que el programa permitirá a las firmas seleccionadas beneficiarse de asistencia individualizada y formación en sectores como marketing, diseño del producto o desarrollo tecnológico, entre otros.



El proyecto está dedicado a empresas emergentes en el sector de inteligencia de datos que produzcan servicios para la vida cotidiana, la educación, el transporte o la salud. Como Sandberg indicó, "se trata de utilizar el 'data' para la mejora de la sociedad".



Entre las primeras escogidas se encuentran empresas como Karos, dedicada al transporte compartido en la ciudad, One Club, para organizar la información personal, o The Fabulous, que fomenta hábitos saludables.



De momento solo cinco empresas se podrán beneficiar de este programa de asistencia, de seis meses de duración y una inversión global estimada en "varios millones de euros", aunque en el futuro se prevé que sean de diez a 15 las que vayan rotando por sus instalaciones.



La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, presente en el evento, remarcó que Facebook, apostando por Station F, realza la capital francesa como "un centro de innovación global".



Station F, situada en una antigua estación de tren del distrito 13 de París, abrirá sus puertas el próximo 1 de abril y pondrá a disposición de sus inquilinos más de 34.000 metros cuadrados y de 3.000 "espacios de trabajo".



Además de Facebook, otras entidades, desde empresas en el sector tecnológico como Vente-Privée o TechShop, hasta instituciones educativas como la escuela de negocios HEC Paris, han anunciado ya su colaboración.



Destinada a convertirse en la incubadora de "startups" más grande del mundo, este campus prevé albergar no sólo cientos de estos negocios, sino también cafeterías, tiendas y zonas comunes.