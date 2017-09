Una generación, un “idioma”

EFE

España.- Que el lenguaje se adapta al uso popular es un hecho, teniendo en cuenta que la Real Academia Española de la Lengua ha incluido entre las páginas de su diccionario términos como tuitear o bloguero.

Sin embargo, la generación “millennial” va más deprisa que los académicos, y su jerga no hace más que crecer.

Anglicismos, siglas y palabras derivadas de los nombres de las aplicaciones (apps) y redes sociales más famosas forman parte del habla y la escritura habituales entre los más jóvenes, que pertenecen a la generación Y (los que nacieron a partir de 1985).

A continuación se agrega un glosario de algunos de los términos que más utilizan los jóvenes de hoy en día en todo el mundo, a sabiendas de que cada día aparecen nuevas formas de definir personas y situaciones.

- “Selfi -Selfie”: foto que alguien se toma a sí mismo. Aunque la palabra sea nueva, según medicaldaily.com, el primer “selfie” los realizó un fotógrafo profesional en 1939.

- “OMG”: las siglas de “Oh my God” (oh, Dios mío), que nada tienen que ver con la religiosidad, pero sirven para reflejar sorpresa, excitación e incredulidad. También existe la variante “OMFG” (“Oh my fucking God”, “Oh, mi jodido Dios”) cuando la excitación es exagerada.

- “Postureo”: aparentar, referido a subir fotografías o comentarios a las redes para presumir.

- “Crush”: término utilizado para designar a un amor platónico .

- “BAE”: es a su vez simplificación del inglés “Baby” (cariño) y de las siglas “Before anyone else”. Un “crush”, pareja o amante que “va antes que los demás” en las prioridades.

- “OTP”: “One true pairing”, utilizado para expresar el fanatismo hacia una pareja, real o no. En ocasiones pueden ser personajes ficticios que nisiquiera estén juntos, pero que el fan considere que deben estarlo.

- “Shipear”: seguir a una pareja OTP, para estar al día de sus interactuaciones, hacer “fan-fics” (relatos escritos por fans y no oficiales), “fan-arts” (lo mismo pero con dibujos) y comentar con otros fans acerca de ellos.

- “IDK”: “I don’t know” (no lo sé), abreviatura típica de los chats.

- “Swag”: tener mucho estilo al vestir, o una apariencia “con mucho rollo”.

- “Emoji”: los iconos (emoticones) típicos de la mensajería instantánea, que reflejan el ánimo de quien los muestra.

- “Chilling”: “Relajándose”. Estar realizando alguna actividad tranquila, distendida y digna de envidia (por ejemplo, en una tumbona de la playa con un combinado).

- “RT”: “Retweet”, referido a la acción de volver a tuitear un mensaje en esta red social, “RT” se utiliza también para mostrar coincidencia con la opinión expresada por otro en alguna red social o chat, y para pedir difusión de un tuit.

- “XOXO”: Expresión onomatopéyica para referirse a los abrazos y besos.

- “Fomo”: “Fear of missing out”. Temor a quedarse excluido o perderse algún evento.

- “Hanger”: Derivado de “hunger” (hambriento), para mostrar hambre exagerada.

- “PLS” o “Plz”: “please” (por favor), la manera habitual de escribir esta expresión en juegos y chat, ya sea para pedir algo o para mostrar indignación (¡oh, por favor!).

- “LOL”: “Laughing Out Loud” (reírse en voz alta a carcajadas), expresada cuando algo hace mucha gracia o genera cierta incredulidad.

- “XD”: Representa a un “emoji” que, como en la expresión anterior, se ríe a carcajadas.