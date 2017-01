Exesposa de Chávez dijo que podría demandar a Sony por serie "El Comandante"

"Creo que en @Sony deben estar claros a qué se exponen con la transmisión de ese nada serio serial", indicó la ex primera dama venezolana en la red social Twitter.



Luego de responder a varios mensajes de usuarios que le pedían actuar contra el canal de televisión que produjo la serie, la exesposa de Chávez, madre de la menor de sus hijas, aseguró que actuaría al respecto.



"Ok, a falta de fuerza económica me sobra #FuerzaMoral y ustedes son vitales para empujar", dijo a un usuario que le pidió a Rodríguez ejercer acciones legales.



"El Comandante" es una producción de Sony Pictures Television basada en la vida del carismático y polémico presidente venezolano -fallecido en 2013 tras una batalla contra el cáncer- y protagonizada por el colombiano Andrés Parra, reconocido por encarnar al narcotraficante colombiano Pablo Escobar en otra serie.



En la producción, de la que se han confirmado hasta ahora medio centenar de episodios y que narra la historia del militar que encabezó un golpe de Estado fallido en Venezuela en febrero de 1992 y en 1999 se convirtió en presidente de su país hasta su muerte, participó como productor el exministro venezolano Moises Naim, un escritor y analista abiertamente crítico con Chávez y su Gobierno.



El propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, heredero político de Chávez, calificó de "basura" la serie aún sin estrenarse pero que, a su juicio, está hecha para dañar la imagen del difunto mandatario y su proyecto político, una "guerra" a la que, dijo, "hay que reaccionar".