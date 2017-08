Foro penal: Venezuela ya suma 676 presos políticos

EFE

Caracas.- En Venezuela ya se contabilizan 676 presos políticos, según la organización de defensa de los derechos humanos Foro Penal, que ofrece asistencia jurídica a estos detenidos y a quienes han sido arrestados en protestas contra el Gobierno.



Este nuevo balance de lo que la ONG considera prisioneros de conciencia fue publicado hoy en Twitter por su presidente ejecutivo, Alfredo Romero, que informó de que ya ha enviado la lista de nombres de estos privados de libertad a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que la certifique.



El anterior balance de "presos políticos" elaborado por Foro Penal fue certificado por la OEA el 2 de agosto y arrojaba la cifra de 620 prisioneros de conciencia. Según este nuevo número hay hoy en Venezuela 56 "presos políticos" más que hace 10 días.



En esta lista se encuentran entre otros el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y otros tres ediles opositores.



Romero denunció hoy la "ola de persecución" contra alcaldes no alineados con el chavismo algunos de los cuales se encuentran en la cárcel o se han dado a la fuga en los últimos días.



Entre estos últimos están el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Ramón Muchacho, y su homólogo del también capitalino municipio de El Hatillo David Smolansky, contra quienes el Tribunal Supremo dictó esta semana penas de prisión de 15 meses, además de suspenderles de sus cargos.



Tanto Muchacho como Smolansky están en paradero desconocido tras ordenar el Supremo su captura al Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin), en cuya sede caraqueña de "El Helicoide" serán recluidos si se les apresa.



Las órdenes contra ambos fueron dictadas por este alto tribunal al no acudir los dos alcaldes a la audiencia a la que se les había convocado por desobedecer una sentencia de esta alta corte acusada de servir al Gobierno que les obligaba a no permitir la instalación de barricadas en protestas contra Maduro en sus municipios.



Esta misma acusación ha llevado a la cárcel, al exilio o a la clandestinidad a otros alcaldes opositores que, como ellos, no han acudido a las audiencias al no reconocer la autoridad de unos jueces a quienes ven como ilegítimos y meros instrumentos del chavismo gobernante para seguir en el poder.



También este viernes, Foro Penal recordó que el violinista Wuilly Arteaga -que se hizo famoso por tocar el violín durante las manifestaciones contra Maduro- lleva 15 días encarcelado tras su detención en una protesta. Según fuentes cercanas al músico, Arteaga ha sido brutalmente golpeado.