MUD: Sube a seis cifra de fallecidos por protestas en Venezuela

EFE

Caracas.- La oposición venezolana aseguró hoy que las protestas antigubernamentales de los últimos días han dejado al menos seis fallecidos, al reportar este viernes el deceso de Yey Amaro, un oficial de policía que fue arrollado el martes en el estado Lara (oeste), por supuestos grupos paramilitares.



El diputado opositor Alfonso Marquina, aseguró a EFE que Amaro estaba llegando a su residencia cuando decidió intervenir en una protesta que ocurría en esa zona "para intentar mediar", cuando fue arrollado por un vehículo que, según el legislador, era conducido por grupos armados.



Algunos medios locales reseñaron este deceso y aseguraron que la víctima tenía 37 años y duró varias horas hospitalizado antes de morir.



Por su parte, el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, se refirió hoy también a este hecho y a los otros tres casos de fallecidos en esa localidad que ya habían sido contabilizados por varias autoridades.



"Hasta el día de ayer, que lo sepa el mundo, en Venezuela han sido asesinadas seis personas, seis venezolanos que han sido asesinados por cuerpos de seguridad por órdenes de Maduro", dijo hoy Capriles en declaraciones que fueron transmitidas a través de la red social Periscope.

Orden del Gobierno



El gobernador aseveró que todas estas muertes "han sido consecuencia por orden de un Gobierno ciego que en su ambición, no quiere respetar la Constitución ni a los venezolanos".



Asimismo, indicó que durante las manifestaciones de las últimas dos semanas han habido 461 personas detenidas, de las que 323 habían sido liberadas -no todas con libertad plena-, a 31 les dictaron privativa de libertad y 107 están a la espera de la presentación ante tribunales.



Sin embargo, en el último balance ofrecido ayer por el gobernador de Lara, el también opositor Henri Falcón, se habló de tres fallecidos que, junto a un caso en el estado Carabobo y otro en el estado Miranda, elevaría a cinco el número de víctimas.



Entretanto, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el opositor Julio Borges -que milita en el mismo partido que Capriles-, indicó ayer que eran siete las personas "que han fallecido por la violencia de un Gobierno que niega la Constitución", aunque no ofreció mayores detalles.



Con todo, el Ministerio Público ha confirmado hasta el momento cuatro muertes por manifestaciones, al tiempo que ha señalado a casi un centenar de personas por la violencia desatada durante las protestas y ha registrado decenas de heridos.