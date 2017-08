Venezuela entra en una nueva carrera electoral mientras la crisis persiste

EFE

Caracas.- Venezuela entró hoy en una nueva carrera electoral que le permita "consolidar la paz", tras la decisión de la Asamblea Constituyente de adelantar para octubre los comicios regionales, mientras la crisis que sacude al país petrolero persiste y escribió esta misma jornada un nuevo capítulo de confrontación.



Los más de 500 miembros del poder originario venezolano, todos afines al chavismo gobernante, aprobaron de forma unánime convocar las elecciones para escoger gobernadores -que tienen 8 meses vencidas y que habían sido fijadas para el 10 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE)- para el próximo octubre.



Esta medida obedece a un intento del órgano que reescribirá la Carta Magna y reordenará el Estado caribeño por "consolidar la paz y tranquilidad" que, consideró, reina en el país tras la elección del pasado 30 de julio, cuando se votó la Constituyente que propuso el presidente venezolano, Nicolás Maduro.



Además, las elecciones dejarán "sin espacio ni tiempo", estimó esta Asamblea, a los "factores antidemocráticos" de la esfera política venezolana, que no podrán repetir "su agenda violenta y criminal de desestabilización", que de acuerdo con la prédica oficial está impulsada por EE.UU. y es ejecutada por el ala más radical del antichavismo.



En este sentido, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, la excanciller Delcy Rodríguez, dijo al momento de votarse la medida que Venezuela responderá "con votos" a las amenazas internas y externas que atentan contra su sistema político, la llamada revolución bolivariana.



El clima electoral se respira en Venezuela desde inicios de semana, cuando se registraron 1.276 postulaciones para 23 cargos de gobernadores, según informó hoy el CNE.



El foro plenipotenciario no ordenó esta jornada una fecha precisa para los comicios, en tanto que la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, adelantó hoy parte del cronograma electoral, que arrancará mañana y antes del fin de la próxima semana habrá cubierto la ruta con la designación de la posición en boleta de los postulados.



Lucena remarcó que el CNE dará fiel cumplimiento al decreto de adelanto de elecciones que emitió este sábado la plenipotenciaria Constituyente, en el que se habla de elección de gobernadores pero no de los consejos legislativos regionales, plazas que siempre se han escogido en una misma votación.



El órgano electoral, por su parte, fue noticia a mediados de semana cuando la Asamblea Constituyente ratificó en sus cargos a las rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Tania D'Amelio y Socorro Hernández, a quienes el grueso de la oposición venezolana acusa de actuar a favor del oficialismo.



Hoy, el quinto rector del CNE, Luis Emilio Rondón, y quien expresó su rechazo a la elección constituyente y más tarde dijo no poder avalar los resultados, "se subordinó" a este órgano en una visita que hizo a su directiva, dijo el primer vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Aristóbulo Istúriz.



Sin embargo, no se informó si fue o será ratificado en su puesto.



El anuncio del adelanto de los comicios ocurrió durante otro episodio de protestas antigubernamentales y de choques entre las fuerzas de seguridad y simpatizantes de la oposición.



Entretanto, las dos movilizaciones convocadas hoy por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fueron tímidas en comparación con las orquestadas por esta coalición opositora en los últimos cuatro meses, cuando más de 120 venezolanos murieron por hechos violentos ocurridos en medio de la crispación social y política.



Las manifestaciones se llevaron a cabo en respaldo a los alcaldes Ramón Muchacho y David Smolansky, de los capitalinos municipios de Chacao y El Hatillo, respectivamente, considerados dos bastiones opositores.



Los burgomaestres fueron sentenciados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a 15 meses de prisión, y además fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos, por su presunta displicencia al momento de evitar barricadas que obstruyeran el libre tránsito en los terrenos que gobiernan durante las protestas contra el Gobierno de Maduro.



Al término de las manifestaciones, un reducido grupo de jóvenes de la llamada "Resistencia" arrojó piedras a los agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) que cubrían las protestas, mientras que estos respondieron con perdigones de goma y dispararon al menos una lata de gas lacrimógeno.



Según información preliminar, no se registraron heridos ni detenidos por estos hechos.