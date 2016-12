Nueve meses pedaleando y explorando Latinoamérica

Carolina Escorcio

Lechería.- Recorrer Latinoamérica estaba en la mente de Tabaré Alonso desde su juventud. Lo que no tenía claro era cuál medio de transporte utilizaría para cumplirlo. En 2015 lo descubrió al iniciarse en el ciclismo, pasión que le ha servido para cumplir su sueño de viajar por varios países. Esta aventura en bicicleta, la emprende desde el 20 de marzo de 2016.

“Comencé en el mundo deportivo con la natación, luego me llamó la atención el ciclismo y pedaleaba hasta cinco kilómetros diarios. Aumenté la marca poco a poco hasta llegar a 100. Cuando conseguí recorrer 60 km en mi país dije que iría a todos los lugares del mundo que soñaba conocer”.

Decisión

Alonso, de 29 años de edad, contó que reunió el dinero necesario para emprender la travesía e investigó por Internet las rutas posibles.

“Meses antes me fui de mi apartamento a una pensión para ahorrar dinero. Vendí mi televisor, la moto y otras cosas que tenía. Todavía no sabía lo que haría con esos ahorros hasta que un día decidí renunciar a mi trabajo en Montevideo, donde ejercía como técnico en Sistemas, y dedicarme a perseguir la meta de visitar países latinos”.

Relató que cuando le comunicó a su familia que se iría a recorrer el mundo en bicicleta no tuvieron una reacción positiva. “Mi papá me dijo que me iban a robar, que pasaría frío, hambre y tal vez me perdería. En todo tuvo la razón, pero es una experiencia de vida y no me arrepiento. Mi madre me dijo que si esa era mi decisión, que lo hiciera”.

El 20 de marzo empezó la aventura que el uruguayo denomina “cicloturismo”.

“Primero fui a Argentina, luego a Bolivia, después visité Perú, Brasil y ahora Venezuela. De aquí he recorrido Santa Elena de Uairén, La Gran Sabana, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, la isla de Margarita y ahora me encuentro en Lechería. De 20 a 100 días he durado en cada nación. Llevo 50 en este país”.

El turista partirá mañana a Caracas. Luego visitará Maracay, Valencia, Barquisimeto, Puerto Cabello, Maracaibo y Mérida. Su próximo destino será Colombia y quiere finalizar su recorrido en Panamá.

“Comienzo a pedalear cuando sale el sol y finalizo al anochecer. En un día he corrido hasta 10 horas. Durante el trayecto tomo fotos, hablo con las personas, como y descanso. A las 5:30 pm ya debo encontrar un lugar para dormir. Si no lo consigo, abro mi carpa en un sitio que vea más o menos seguro”, explicó.

Los malos ratos

Alonso relató que para no perderse en su recorrido usa la plataforma Google Maps, instalada en su teléfono inteligente.

“El celular se me rompió mientras pasaba por el desierto Huacachina de Perú y me desorienté. Pude salir guiándome por los puntos cardinales y siguiendo las huellas que dejaban los demás.

“El resto de mi recorrido se ha llevado a cabo según las direcciones que me da la gente. Pude obtener otro teléfono, que es el que tengo ahora, y me mantengo comunicado cambiando de línea telefónica en cada nación”.

Sufrió el robo de su bicicleta durante su estadía en Brasil, pero gracias a la ayuda de unos policías locales, pudo recuperarla.

“Con el dinero que tengo, espero llegar a Panamá. Mi primer proyecto es Uruguay - Panamá. El segundo es Panamá - Estados Unidos”.

Añadió que, a pesar de los tropiezos que ha tenido, se siente feliz porque ha recibido apoyo de muchas personas y ha conocido varias culturas.

“Cuando salí de Uruguay llevaba varios productos de higiene personal y ropa. Actualmente solo me quedan dos franelas, un short y unas alpargatas que me regalaron en Margarita. Estuve unos días sin calzado y se me hincharon los pies. Hasta me han salido ronchas en el cuerpo por los cambios de clima, pero me siento ‘rico’ por cumplir mi sueño”.

Tabaré aseguró que continuará con esta experiencia. “No tengo novia ni hijos. Al llegar a Uruguay crearé una asociación de cicloturismo para que las personas se atrevan a vivir una aventura así”.