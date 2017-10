Analistas no creen que opositores pasen al ala radical tras el 15-O

Sofía Nederr

Caracas.- Luego de los resultados electorales del 15 de octubre, en los que la oposición obtuvo cinco gobernaciones frente a 18 del chavismo, los sectores radicales han endurecido su artillería contra la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Las críticas no son nuevas y se sustentan en la visión de que al Gobierno no se le puede enfrentar con un proceso comicial con condiciones irregulares que comienzan con la composición de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los recientes comicios se realizaron en medio de la crisis política y socioeconómica más compleja del país, luego de cuatro meses de protesta contra el Gobierno y de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, cuya legitimidad de origen está cuestionada.

Analistas políticos consideran que pese al desánimo de la oposición por el resultado de los comicios, los grupos más radicales como Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, y Alianza Bravo Pueblo (ABP) con Antonio Ledezma al frente, no cuentan con capacidad organizativa y de movilización para captar a quienes siguen a la MUD, ni al sector de la oposición que apoya el voto como parte de las vías a tomar para el rescate democrático del país.

Juan Manuel Trak, investigador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), dijo que los partidos que hacen vida en la MUD y los radicales coinciden en el diagnóstico sobre la situación nacional, el rechazo a la gestión del presidente Nicolás Maduro y la urgencia de un cambio de Gobierno, pero difieren en los caminos a tomar para solventar la crisis.

“Las diferencias son en el plano estratégico. Pero quienes adversan al Gobierno deben entender que no se pueden empeñar en un planteamiento único y creer que su estrategia es la necesaria. Algunos sectores plantean las protestas, otros las elecciones y otros mecanismos, pero debe buscarse un punto de equilibrio”.

En este proceso, los partidos y las organizaciones deben buscar un punto de equilibrio. No se puede obviar a la sociedad civil en esta lucha, en la búsqueda del rescate de la democracia, indicó Trak.

El analista consideró complejo predecir el futuro de los sectores radicales de la oposición. “En cualquier caso lo que ha debilitado a los partidos de la MUD no es tanto haber participado en las elecciones de gobernadores, sino no saber qué hacer en un escenario que pareciera demasiado predecible luego de los comicios”.

El asunto aquí es como reunir a todos los sectores bajo una estrategia mínima y común. Por otra parte, en ese proceso no se debe obviar a los disidentes del chavismo”, expresó

Track cree que la MUD, organizaciones como Vente Venezuela, dentro de los radicales, los disidentes y otros deben estar conscientes de que el trabajo cohesionado abonará el sendero para el cambio.

El analista considera vital que el país se recupere y que “la lucha sea motivada por el rescate de un sistema electoral en el que se pueda confiar. Debe rescatarse el sufragio y el sistema que ha sido secuestrado por el CNE y el Psuv”.

Eso le gusta al Gobierno

El politólogo Luis Salamanca señaló que el radicalismo opositor pretende nutrirse de los abstencionistas, cuando cada ciudadano debe asumir su responsabilidad individual de no ejercer al voto. Recordó que el sufragio es uno de los terrenos que siempre deben explorarse.

“El radicalismo abstencionista es lo que más le gusta al Gobierno y lo cultiva. Eso tiene que hacer pensar a los líderes abstencionistas si van a trabajar para el Gobierno”, apuntó.

Agregó que no comparte la afirmación de los grupos más extremos que consideran que señalar la abstención como una de las causas de la derrota, significa atacar a quienes llamaron a no votar el 15-O. “No se les debe atacar pero tampoco ensalzar. Los abstencionistas no necesariamente respaldan a los radicales y no son un grupo homogéneo.

Lo que procede, dijo, es la discusión desde adentro de la MUD y la búsqueda de estrategias y liderazgos. En este momento, la alianza opositora se quedó sin líderes electorales: Leopoldo López y Antonio Ledezma están presos, Henrique Capriles inhabilitado y Henry Ramos Allup menguado”,

Insistió en que sobre la base de la negación, en este caso de la vía electoral, no puede alinearse ningún sector. Por ello resaltó que tan válida es la vía del voto, como la protesta y el escenario internacional, entre otros.

¿Viraje?

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, dijo el 16 de octubre, que luego de los resultados comiciales “se produciría el fortalecimiento del ala radical opositora, con consecuencias en términos de recalentamiento de la lucha no electoral”. La afirmación fue hecha en la red social Twitter.

El sociólogo político Francisco Coello indicó que el recalentamiento de la lucha diferente al voto no debería ser el retorno a la protesta. “Este año, luego de los meses de manifestaciones contra el Gobierno, aunque estos sectores insistieron en la calle, la gente acató la línea de la MUD”.

Salamanca puntualizó que parte de la adhesión a la Unidad durante las protestas se originó en el hecho de que los dirigentes acompañaron a la sociedad civil en su lucha y tragaron el humo de los gases lacrimógenos junto a los manifestantes.

El sociólogo Coello aseveró que, hasta ahora, el fortalecimiento de los radicales opositores es mediáticamente y en las redes sociales.

Recordó que las agrupaciones pequeñas no cuentan con la estructura organizativa de los partidos convencionales, en los que también hay grupos que ya han llamado a hacer una revisión de la alianza tras las elecciones de la semana pasada.