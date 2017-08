Inició inscripción de partidos políticos a comicios regionales en Venezuela

Las "22 organizaciones con fines políticos nacionales podrán inscribir candidaturas para las elecciones regionales", se señala en una nota de prensa del CNE.



Entre los partidos autorizados a inscribirse están el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y otras cinco organizaciones que integran esta coalición.



Entre estas últimas destacan Voluntad Popular (VP), del opositor preso Leopoldo López, y Primero Justicia (PJ), organización en la que milita el líder opositor Henrique Capriles.



Acción Democrática (AD), partido del expresidente del Parlamento Henry Ramos Allup; Avanzada Progresista (AP) del gobernador de Lara, Henry Falcón, y Un Nuevo Tiempo (UNT) son otros de los integrantes de la MUD que sí podrán participar en las regionales.



Además están convocadas otras 15 organizaciones.



El CNE también reiteró que la MUD no podrá presentar candidatos en siete de los 23 estados del país, "en cumplimiento de decisiones acordadas por juzgados de esos estados, relacionadas con juicios que se vienen adelantando desde el año pasado".



Esta prohibición no afecta por separado a los partidos de la MUD que están en la lista de autorizados, que sí pueden inscribirse en todo el territorio bajo sus propias siglas.



Asimismo, señaló que las inscripciones deberán empezar a realizarse a través del "sistema automatizado de postulaciones, como paso previo al período de formalización de postulaciones".



Los dirigentes del partido gobernante ya han manifestado que se preparan para los próximos comicios regionales, pero la MUD no ha ofrecido hasta ahora una posición unitaria sobre si se presentarán o no a estas elecciones que debieron haberse celebrado en 2016 y han sido aplazadas en dos ocasiones.



Sobre esto, el diputado opositor Jorge Millán dijo, en declaraciones a periodistas, que la MUD se encuentra discutiendo el tema y que anunciará su decisión en las próximas horas.



Entretanto, el partido Acción Democrática ya ha anunciado públicamente que su formación sí irá a las elecciones regionales.