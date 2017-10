Luisa Ortega Díaz invitó a los venezolanos a votar este domingo

"Estoy haciendo el llamado a votar porque soy una demócrata, creo en las libertades, la democracia, la alternabilidad de mandatos, a ejercer ese derecho constitucional, ese derecho humano, votar, llamo a los venezolanos a votar", afirmó la fiscal en una conferencia sobre los derechos humanos en el país vecino, organizada por la Universidad del Rosario.



Las elecciones de gobernadores en Venezuela estaban programadas para diciembre de 2016, pero fueron aplazadas en dos ocasiones por las autoridades, situación que Ortega calificó como una burla.



"Por lo que sea no se realizaron, no había plata, no había tiempo. Pero para realizar la (elección de la) Constituyente sí sacaron plata de manera veloz: en un mes montaron todo el proceso y lo realizaron y eligieron fraudulentamente esa Asamblea Nacional Constituyente", dijo Ortega.



En ese sentido, señaló que "el régimen dictatorial que hay en Venezuela" busca mostrar ante el mundo que allí se "respetan las libertades" con estas elecciones.



"Pero basta dar una mirada a los diversos hechos registrados (...) para percatarse de que el proceso está plagado de irregularidades e incluso de obstáculos y amenazas contra los candidatos que concurren bajo una propuesta distinta al reinado de miseria que plantea el partido de Gobierno. Es bochornosa la campaña", detalló.



Diaz también manifestó que las autoridades "cercenaron" los derechos humanos de los candidatos al reubicar "los centros electorales", impedir "el retiro de los postulados opositores que se sumaron a las iniciativas unitarias", abrir "procesos judiciales" o hacerlos reconocer, si ganan, "la ilegítima asamblea constituyente".



No obstante, pidió a los venezolanos no retroceder "ante las amenazas" para que la oposición gane en los comicios a los candidatos afines al Gobierno.



"Tengan confianza en derrotar a quienes han pretendido someternos y esclavizarnos a través del hambre, la miseria y la enfermedad. El pueblo es quien cambia Gobiernos, es quien quita y pone presidentes, gobernadores, alcaldes y diputados. Al pueblo no pueden silenciarlo", concluyó.



Luisa Ortega abandonó Venezuela el pasado 18 de agosto y viajó hacia Colombia vía Aruba.



Su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, también tuvo que salir después de que se dictara una orden de captura en su contra tras ser acusado de hacer parte de una trama de extorsión que operaba desde la Fiscalía.