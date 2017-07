Aprueban construcción de crematorio ecológico en Cumaná

AVN

Cumaná.- Como parte de las obras emprendidas por la Alcaldía del municipio Sucre para este año 2017, fue anunciado el 40% de avance de la construcción del primer crematorio ecológico que funcionará en la ciudad de Cumaná, estado Sucre.

La información fue dada a conocer por el alcalde de la jurisdicción, David Velásquez, quien señaló que esta obra municipal fue aprobada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y se ejecuta con recursos del Consejo Federal de Gobierno.

"Esta obra era un petitorio de los cumaneses y de los sucrenses en general, quienes debían solicitar estos servicios de cremación en otros estados. Nosotros elevamos la propuesta al presidente Maduro y nos aprobó los recursos a través del Consejo Federal de Gobierno", acotó.

Velásquez expresó que se tiene previsto que este centro, localizado frente al cementerio más antiguo de Cumaná, ubicado en el sector Miramar del casco histórico de la capital sucrense, esté disponible al público en un plazo de cuatro meses.

Asimismo, el mandatario municipal añadió que el servicio de este crematorio será ofertado a precios accesibles y no generará ningún impacto negativo al ambiente.

Descripción del proyecto

El gobierno municipal realizó una asamblea con representantes de los 22 consejos comunales de la zona, con el propósito de explicar los detalles del proyecto de construcción de este crematorio ecológico, el cual estará diseñado para soportar 400 kilos de desechos médicos y cuerpos (cadáveres); con un tiempo aproximado de tres horas por cada cuerpo.

La infraestructura contará con área de jardín y un horno de cuatro filtros para eliminar gases, humo, olores y bacterias; un estacionamiento con acceso al salón de máquinas y dos capillas velatorias con salas de espera y baños.

"La fachada tendrá un diseño colonial, con tejas y ventanales, con el objetivo de no alterar la construcción armoniosa del Casco Histórico, y no poseerá grandes chimeneas. De este modo no emitirá malos olores ni ruidos que perjudiquen a las comunidades vecinas, evitando que se pueda generar algún impacto negativo en la capa de ozono", explicó Félix Pineda, encargado de la obra.

Por su parte, el director de Obras y Servicios de la Alcaldía de Cumaná, Luis Tovar, manifestó que esta construcción, aparte de engrandecer el patrimonio de la ciudad, también contribuye a minimizar el congestionamiento del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá.

"Este crematorio permitirá reducir de forma considerable los gastos y combatir la especulación en los altos costos funerarios y cementerios privados", aseguró Tovar.