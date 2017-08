Con salario integral no se paga 88% de la cesta básica

09:25 AM Se requiere la suma de 8.1 salarios mínimos y cesta ticket para cubrir la Canasta Básica Familiar que en julio se ubicó en 2 millones 043 mil 083 bolívares, según el Cendas

Grisnel Guevara

Puerto La Cruz.- Los trabajadores que ganan salario integral (250.531 bolívares) no pueden costear 88% de la Canasta Básica Familiar (CAF), que en julio superó la barrera de los 2 millones de bolívares, según informó el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas).

Para que pueda adquirir la totalidad de los productos, necesita la suma de 8.1 sueldos mínimos y la cesta ticket, es decir, 68.102 bolívares diarios, pero sólo gana Bs 8.351.

De acuerdo con los estudios del Cendas, la cesta se ubicó en Bs 2.043.083 en julio, tras el

incremento de 17,54% (Bs 304.933) en comparación con su precio en junio (Bs 1.738.150).

Para el presidente del Colegio de Economistas de Anzoátegui, Carlos Eduardo Rojas, existen dos variables fundamentales que provocan el acelerado incremento del costo de la Canasta Básica Familiar.

La primera, que no se está cumpliendo el control de precios que el Gobierno nacional aseguró se aplicaría en todos los productos.

La segunda, que casi no existen actividades productivas en el país, por lo que el Estado se ve obligado a importar la mercancía.

Informales en aprietos

Para los trabajadores informales, que suelen ganar más que quien devenga el salaio integral, las cosas no dejan de ser difíciles.

Ingrid Mora, vendedora de tequeños, se levanta a las 5:00 de la mañana para vender las frituras cerca del elevado

de Puerto La Cruz.

Allí se queda hasta que cae el sol y su meta es vender los dos paquetes que compra del producto para poder mantener a su familia. Sin embargo, señaló que difícilmente la cumple.

Mensualmente hace alrededor de Bs 780 mil, pero asegura que no le alcanza para nada, pues sólo en transporte público gasta 69.300 bolívares en ella, su hijo y su esposo, después del aumento de la tarifa.

Lo mismo le pasa con los implementos de trabajo, la comida, y el alquiler.

“Si hacemos 26 mil bolívares diarios con la venta de tequeño, gasto más de la mitad nada más en el aceite que tengo que usar al otro día porque cuesta 15 mil bolívares”.

La compra de la comida es otro de sus dolores de cabeza Contó que, por lo caros que están los alimentos, hay días que se quedan sin probar bocado.

Refirió que generalmente comen dos veces al día y que en eso gastan más de Bs 400 mil.

A esto se le suma que su hijo empieza clases en septiembre. Estudia en un colegio público, por lo que se libra de las costosas mensualidades, pero igual queda pendiente la compra de los útiles.

Para el abogado penalista Luis Álvarez la situación económica del país sólo mejorará cuando se cambie la política del Gobierno nacional, la cual, a su juicio, dista mucho de ser la correcta.

En un mes gasta hasta un millón 800 mil bolívares para el mantenimiento de su casa y familia.

Desde hace dos años no tiene carro porque se le dañaron varias piezas y no ha podido repararlo debido a los altos precios de los repuestos. Por esta razón no le queda más opción que usar el transporte público, en el que se le van cerca de Bs 30 mil mensuales.

También refirió que mensualmente gasta más de Bs 800 mil en alimentos y servicios públicos.

Pero destacó que el golpe más fuerte ocurrirá este mes cuando tenga que inscribir a su hijo en el colegio. Calculó que gastará Bs 1 millón 100 mil.