Alianza de salud venezolana registra 8 casos de sarampión y alerta expansión

EFE

Caracas.- La Alianza Venezolana por la Salud (AVS), una coalición que agrupa a al menos 14 organizaciones de ese gremio en el país caribeño, informó hoy que lleva un registro de ocho casos confirmados de sarampión y alertó sobre la velocidad con la que puede expandirse la enfermedad.



"Tenemos confirmados en los dos sexos, para un total de ocho casos aunque hay más de 25 sospechosos, quizás van más de 30 sospechosos. Los confirmados hasta el momento son ocho", dijo la médica Adelfa Bentancourt, miembro de AVS y exdirectora de inmunizaciones del Ministerio de Salud.



Durante una rueda de prensa, la AVS indicó que está emergiendo "una vieja enfermedad" y el estado "atacado" por ahora es Bolívar, al sur del país.



"Estamos frente a la presencia no solamente de los (447) casos de difteria que ya fueron notificados a nivel nacional y se conoce a nivel internacional, sino que en este mes y medio, más o menos, ya se inició la alerta de la presencia de casos de sarampión", agregó.



Betancourt indicó que la última epidemia de sarampión en Venezuela ocurrió entre 1993 y 1994 y que el último caso de la enfermedad se registró en 1999.



"Nosotros tenemos que la emergencia de la difteria y el sarampión están íntimamente ligados a la insuficiente cobertura de vacunación y al incumplimiento del esquema completo", dijo Betancourt, que además señaló que las enfermedades también están relacionadas con las bajas condiciones sociales y las necesidades básicas.



La especialista destacó que aún el Ministerio de Salud de Venezuela no ha informado sobre estos casos, pues esta institución ha pasado hasta tres años sin informar sobre las epidemias.



En mayo pasado, se reveló el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, cuando Antonieta Caporale se encontraba como titular de la institución y días después fue destituida de su cargo.



En ese informe se indicó que durante 2016 hubo 324 casos de difteria, pero no se reflejaba ninguno de sarampión.



En la rueda de prensa que ofreció la AVS hoy, José Félix Oletta, exministro de Salud, también alertó sobre la crisis por la que atraviesa el sector salud, algo que achacó directamente a la gestión del Gobierno.



En ese sentido, indicó que hoy enviarían una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para que intervenga en la Conferencia Sanitaria Panamericana y ponga en relieve la "crisis humanitaria" que vive Venezuela.



"Lo que se avizora es una escasez realmente imposible de imaginar en relación a medicamentos, a reactivos, a vacunas y a otros insumos (materiales) importantes para la salud", agregó.



Venezuela atraviesa desde hace al menos tres años una situación de escasez de medicamentos y materiales médicos que el sector salud ha venido denunciando junto al deterioro de los hospitales públicos.