Caracol Televisión califica de "dura y dolorosa" su salida de Venezuela

Bogotá.- El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, calificó hoy de "dura y dolorosa" la salida del aire en Venezuela de la señal del canal colombiano Caracol Televisión por orden del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.



"La posición oficial de Caracol Televisión es de profundo dolor porque están sacando del aire la señal de un canal que tal vez es uno de los más vistos en Venezuela", dijo Vargas, quien dirige los informativos del canal, en entrevista con Efe.



La noche de este miércoles fue retirada en Venezuela la señal de Caracol del servicio que prestan los operadores de cable.



Según el periodista, Caracol Televisión ha actuado en Venezuela "con la mejor buena fe del mundo y siempre ateniéndonos a los cánones del periodismo de buscar todos los puntos de vista, incluido el del Gobierno que, obviamente nunca nos habla".



Sin embargo, Vargas reconoció que lo ocurrido es "la crónica de un cierre anunciado" debido al gran número de televidentes que reporta el canal en el vecino país.



De hecho, comentó, "el mismo Maduro ha hablado al menos en ocho discursos de Caracol, diciendo que somos un medio de la oligarquía, al servicio de la ultraderecha y que tergiversamos lo que está pasando en Venezuela".



"La historia lo juzgará y evidentemente, como lo decimos en nuestro eslogan cuando informamos sobre Venezuela, 'están rumbo a una dictadura'", añadió.



Aunque Caracol Televisión no recibió directamente una comunicación por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela sobre la decisión, Vargas manifestó que sí circuló un texto de ese ente oficial.



En el comunicado, precisó el director de Noticias Caracol, "dicen que salimos del aire porque incitamos la violencia".



Con respecto al equipo de profesionales de Caracol Televisión radicado en Venezuela, Vargas aclaró que "seguirá al frente del cañón, trabajando y produciendo".



"Esto atenta contra la libertad de expresión. Lo único que esperamos es que algún día la señal de Caracol vuelva a estar al aire en Venezuela", aseveró.



Finalmente, Vargas agradeció la solidaridad expresada por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, tras conocer la noticia, pero puntualizó que el canal "no quiere ni confrontar ni hacerse la víctima".



"Más víctimas son los venezolanos que se quedan sin fuentes de información, como se han quedado sin comida y sin democracia", consideró.



El exdirector del ente regulador de telecomunicaciones en Venezuela, el chavista Andrés Eloy Méndez, dijo hoy que la medida del organismo de sacar del aire a Caracol Televisión tiene que ver con un mensaje que transmitieron del expresidente mexicano Vicente Fox.



Fox pronunció el marte pasado fuertes críticas al Gobierno de Venezuela e indicó que Maduro renuncia "o sale con las patas por delante, en un cajón".



Por este mensaje habría salido del aire en Venezuela la señal de Caracol y lo mismo sucedería con RCN, que aunque hasta el momento continúa transmisiones, según medios venezolanos en las próximas horas podría ser sacado de las cableoperadoras.



Para el dirigente chavista, quien ofreció una entrevista al canal estatal VTV, la decisión de sacar del aire a estos dos canales, por pasar las declaraciones de Fox, "está totalmente" ajustada "a derecho".



"Teníamos nosotros ya varios meses, por no decir varios años, tolerando en el 'borderline', o sea a punto de pisar siempre la línea estos canales que actúan contra Venezuela, contra la institucionalidad y ahora muy particularmente llamando a un magnicidio por parte de este señor", dijo.