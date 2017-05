Congresistas republicanos aplauden sanciones contra magistrados de Venezuela

Washington.- El senador republicano Marco Rubio aplaudió hoy las sanciones impuestas por el Gobierno de EE.UU. a ocho miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, al considerar que la decisión demuestra que proteger los derechos humanos del país es "una prioridad" para el presidente Donald Trump.



"Me agrada saber que es una prioridad para el Presidente Trump y su administración el tema de los derechos humanos y el respeto por la democracia en Venezuela", afirmó el senador.



"El anuncio de la Administración para sancionar a ocho miembros de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, incluyendo al Presidente, envía un claro mensaje al pueblo venezolano que Estados Unidos está firmemente de su lado", señaló Rubio.



"Esta Administración, junto a la embajadora de las Naciones Unidas Nikki Haley, ha dejado claro a (el presidente venezolano) Nicolás Maduro y sus matones que sus acciones no quedarán impunes", agregó el legislador en una breve declaración tras el anuncio de las sanciones.



Rubio, uno de los senadores más beligerantes con la situación que atraviesa Venezuela, insistió en que el pueblo venezolano se merece un gobierno que "respete la Constitución y la regla imparcial de la ley".



"Y es la responsabilidad y el deber de las naciones del hemisferio occidental, incluyendo Estados Unidos, lograr un retorno a la democracia" para Venezuela, por lo que deseó que el Gobierno de Trump "imponga más sanciones".



En la misma línea reaccionaron otros congresistas de Florida, como los republicanos Carlos Curbelo, Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, quienes habían solicitado la ampliación de sanciones contra los funcionarios del Gobierno venezolano en reiteradas ocasiones.



"Estados Unidos ya no se parará a ver a Maduro retorcer y manipular la constitución venezolana para que pueda seguir violando los derechos humanos del pueblo de Venezuela", dijo Curbelo en un comunicado.



"Las tácticas torpes del régimen, el comportamiento poco ético y la fuerza letal contra civiles inocentes se ven semana tras semana, y durante los últimos años, miles de manifestantes de la oposición han sido arrestados y docenas han fallecido", reiteró.



Las nuevas sanciones se dan tras varias semanas de protestas desencadenadas por la orden del TSJ de privar de todas sus funciones a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición al presidente Maduro, una medida que luego fue retirada parcialmente.