Expresidente Lagos pide a cancilleres de A.Latina presionar más a Venezuela

Santiago de Chile.- El expresidente chileno Ricardo Lagos llamó hoy a los cancilleres de América Latina a ejercer una mayor presión ante el Gobierno de Venezuela, con el objetivo de buscar una salida pacífica a la crisis política y social que vive ese país.



"La Declaración de Lima firmada el pasado 8 de agosto fue un avance en ese sentido, pero el tema ahora es cuál es el siguiente paso", añadió Lagos durante una conferencia realizada en la ciudad sureña chilena de Talca.



Representantes de 17 países de América Latina se reunieron en Lima para dialogar sobre la situación en Venezuela y en una declaración condenaron la ruptura del orden democrático y desconocieron la Asamblea Constituyente, entre otras resoluciones.



Ricardo Lagos, que gobernó Chile entre 2000 y 2006, fue enfático en señalar que "no basta con una declaración, aunque esta fue muy importante".



Dijo que ahora los cancilleres de la región debieran tener una tarea conjunta, directa y personal ante el Gobierno de Nicolás Maduro.



Lagos subrayó que "es inaceptable la forma en que está siendo tratado el pueblo venezolano, aquí hay una responsabilidad para proteger".



"Nosotros, los latinoamericanos, debemos preocuparnos. Así como colaboramos todos de una u otra forma al éxito de la paz en Colombia, cómo hacemos para abordar ahora algo similar, porque lo que está ocurriendo en Venezuela no puede continuar", enfatizó.



En opinión de Ricardo Lagos hay distintas maneras de abordarlo y en ese sentido lo ideal seria que la región se involucre mucho más.



"Este es un tema de la región que nos afecta a todos. Ha habido muchos ejemplos, que cuando una región no se preocupa, son otros los que se preocupan de la región", aseveró.



El expresidente de Chile se ha referido en varias ocasiones a la situación que vive Venezuela y ha solicitado explícitamente a los gobiernos latinoamericanos "preocuparse de encontrar una salida civilizada, dialogada, para evitar daños mayores" en el país.