Fiscal destituida Luisa Ortega dice que han enviado "sicarios" en su busca

Berlín.- La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz asegura en una entrevista a la revista alemana "Der Spiegel" que ni tras haber abandonado su país se siente segura, porque sabe que han mandado "sicarios" en su busca.



En su primera entrevista desde que abandono Venezuela, que avanzó hoy la publicación alemana pero que se difundirá íntegra mañana, Ortega reitera también que tiene documentos que prueban que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se enriqueció fraudulentamente con fondos públicos.



"Tengo informaciones de que se han mandado sicarios a por mí", dice la ex fiscal general, quien añade que recibió "varias amenazas" antes de decidirse a abandonar Venezuela.



No obstante, se mostró dispuesta a seguir luchando por su país desde el extranjero.