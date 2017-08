HRW y líderes políticos denuncian que diputado preso está siendo torturado

EFE

Puerto La Cruz.- El director ejecutivo de Human Rights Watch-División Américas, José Miguel Vivanco‏, emplazó a los parlamentarios democráticos de la región a exigir la liberación del legislador de Barinas, Wilmer Azuaje, luego de ver cómo es torturado en el Sebin.

“Devastador video sobre detención del preso político Azuaje”, denunció Vivanco en su cuenta de Twitter.

Varios dirigentes opositores venezolanos denunciaron hoy que el diputado regional es víctima de torturas físicas y psicológicas, horas después de que se conociera que fue ordenado su traslado a una cárcel tras pasar casi cuatro meses bajo custodia de la Inteligencia.



"Nuestro hermano @azuaje_wilmer es víctima de tortura y aislamiento ¡Violan sus derechos y los de miles de venezolanos presos de Nicolás!", dijo el vicepresidente del Parlamento venezolano, el opositor Freddy Guevara, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.



Asimismo, la dirigente opositora María Corina Machado indicó por la misma vía que el diputado Azuaje "es brutalmente torturado física y psicológicamente. Tiene 114 días secuestrado. Exigimos su libertad inmediata!".



Los opositores publicaron estos mensajes acompañado de un vídeo en el que se observa a Azuaje con ropa interior señalando que se encuentra en la sede del Servicio de Inteligencia (Sebin, Helicoide) y que ha vivido "maltratos".



"Organismos internacionales, OEA, ONU, yo soy diputado por el estado Barinas solamente pido que por favor me den mi libertad. Nunca he sido imputado (...), me tienen esposado, sin poder moverme, los pies amarrados, entonces pido ya respuesta internacional", dijo Azuaje en la pieza audiovisual.