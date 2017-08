Liberan al periodista Carlos Julio Rojas tras 49 días detenido en Ramo Verde

04:46 PM La madre del periodista, Sol Rojas, destacó que acudirá a instancias internacionales para denunciar el caso de su hijo, y no a instancias judiciales de Venezuela

Este jueves fue liberado el periodista y líder comunitario Carlos Julio Rojas, tras estar detenido en la cárcel de Ramo Verde por 49 días.



Rojas fue liberado con cuatro medidas cautelares, informó el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en Twitter. Una de las medidas es el régimen de presentación cada 30 días.



La madre del periodista, Sol Rojas, conversó con Vanessa Davies en el programa Por donde vamos, sobre la liberación de su hijo. “El juicio continúa y tiene que presentarse cada 30 días en los tribunales militares lo que es algo inexplicable”, manifestó Rojas.



Además, destacó que acudirá a instancias internacionales para denunciar el caso de su hijo, y no a instancias judiciales nacionales ni a la asamblea nacional constituyente, pues dice no reconocerlas. “Tampoco acudiré a ninguna otra instancia nacional pues no las reconozco, sino a las internacionales a denunciar a Néstor Reverol quien fue el secuestrador de mi hijo“, recalcó.