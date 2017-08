Macri rechaza el uso de la fuerza para abordar crisis en Venezuela

Buenos Aires.- El mandatario argentino, Mauricio Macri, rechazó hoy el uso de la fuerza como una alternativa para resolver la crisis que atraviesa Venezuelay apostó por potenciar la presión política y económica, tras reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, de visita oficial en el país austral.



En una rueda de prensa realizada tras su encuentro en la residencia presidencial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires, Macri hizo hincapié en que desde el Mercado Común del Sur (Mercosur) -compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay- no ven una intervención militar en el país caribeño como una opción.



"Tenemos que extremar la posición política, también la económica, para lograr que, lo antes posible, se restablezca la democracia en Venezuela, se establezca un cronograma electoral y no haya presos políticos", apuntó.



"Estamos muy contentos de que haya unanimidad en el continente, con el respaldo de Estados Unidos para que se restablezca la democracia", agregó antes de hacer hincapié en que "todos los días, hay venezolanos que pierden la vida en su defensa de su derecho a la libertad".



En ese sentido, el presidente afirmó que durante su encuentro con Pence compartieron la "preocupación" que ambos sienten por la situación del país caribeño y reiteraron "la necesidad de seguir exigiéndole a Nicolás Maduro el respeto a las libertades" y que deje de infringir "daño" a su población.



Por su parte, el vicepresidente estadounidense destacó que el Gobierno de Donald Trump pide a América Latina que "haga más" y presione económica y políticamente al país caribeño.



A su juicio, Venezuela vive la "tragedia de la tiranía" y su pueblo "está sufriendo y muriendo" mientras permanece "sometido al régimen brutal" de Maduro, quien, dijo, "ha socavado la Asamblea Nacional, ha amordazado las voces de los medios de comunicación" y ha enviado a disidentes a la cárcel.



Para él, Venezuela está dirigiéndose "poco a poco" a una dictadura y Estados Unidos "no va a quedarse callado cuando se está desgranando" el país.



Asimismo, agradeció el "liderazgo regional" de Argentina a la hora de investigar a funcionarios venezolanos, suspender su participación en el Mercosur.



Además, celebró que 12 países americanos acordaran en Lima la pasada semana no reconocer ninguna decisión que tome la Constituyente venezolana que no sea refrendada por el Parlamento, de mayoría opositora, al que siguen considerando el único poder Legislativo legítimo del país.



"Envía un mensaje muy sólido de que vamos a estar siempre junto al pueblo venezolano y vamos a oponernos a sus represores", aseveró.