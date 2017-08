Maduro pidió subir cuota rusa y china en entes petroleros por tensión con EEUU

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró hoy nuevos responsables de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y del Ministerio de Petróleo y les pidió que amplíen "la participación accionaria" de empresas chinas y rusas ante las sanciones que, asegura, ya tiene tomadas EE.UU. contra su país.



Maduro pidió a los recién nombrados funcionarios "ampliar la participación accionaria de todos los inversionistas chinos, rusos, indios, malasios" que ya tienen presencia en la Faja Petrolífera del Orinoco, la principal reserva de crudo del país caribeño, para "enfrentar la guerra económica" de EE.UU.



"No han podido con nosotros en el campo financiero. Por muchas sanciones que apruebe el binomio Trump-Pence, nosotros podremos más que ellos, si ellos vienen por aquí nosotros nos vamos por aquí y los vencemos igual", declaró el líder del Gobierno chavista, contra el que Washington contempla sanciones petroleras por su supuesta deriva totalitaria.



El jefe de la revolución bolivariana hizo este anuncio tras nombrar presidente de PDVSA -la principal empresa de países, que produce cerca de 2 millones de barriles al día- al hasta ahora ministro del Petróleo Nelson Martínez, que será sustituido en la cartera por el hasta ahora presidente de PDVSA, Eulogio del Pino.



Maduro justificó estas decisiones por "la batería de agresiones económicas, energéticas y financieras que se han aprobado en la Casa Blanca contra Venezuela y que serán anunciadas en los próximos días".



"Están aprobadas, les puedo decir que anteayer y ayer hubo reuniones en la Casa Blanca (...)", afirmó el jefe del Estado venezolano en alusión a los encuentros en que se habrían tomado estas posibles medidas de castigo.



Maduro dijo asimismo que dar más protagonismo a los países emergentes que citó supondrá un "proceso de liberación" de las "amarras imperialistas", en referencia a su dependencia de EE.UU., que es destino de casi el 40 % del petróleo de PDVSA.



El presidente venezolano instruyó a los recién designados que trabajen para "fortalecer las alianzas internacionales" en la próxima cumbre de jefes de Estado de países de la OPEP con los líderes de países no productores, en la que deben acordarse, dijo, nuevas pautas y formatos de fijación de precios de crudo y gas.



Maduro dijo tener "una propuesta firme" para esta reunión, de la que no dio sin embargo ningún detalle.



Venezuela es uno de los principales extractores de crudo del mundo y su economía tiene una enorme dependencia de las exportaciones de petróleo.



El país vive una fuerte crisis de abastecimiento agravada por la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional.



Numerosos países de Europa y América, entre ellos EE.UU., han condenado la instalación el pasado 4 de agosto de una Asamblea Nacional Constituyente con poderes absolutos para reordenar el Estado que a juicio de sus detractores llevará a un totalitarismo.