Magistrados "perseguidos" en Venezuela buscan "cerco" internacional a Maduro

Washington.- Los magistrados designados para el Tribunal Supremo por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, denuncian ahora desde fuera del país la "persecución" del Gobierno y buscan trabajar con la justicia internacional para hacerle "un cerco" al presidente, Nicolás Maduro.



Así lo explicó hoy en Washington Miguel Ángel Martín, uno de los 10 jueces que están en Estados Unidos tras haber dejado "hace tres semanas" Venezuela, donde pesa una orden de captura contra ellos por "traición a la patria".



"Vamos a trabajar con la justicia internacional para hacerle un cerco al señor Maduro y a su régimen y parar la violación sistemática de la Constitución que existe en Venezuela", indicó el magistrado en un foro de la organización Freedom House.



En declaraciones posteriores a la prensa, Martín precisó que los magistrados "perseguidos" -en su mayoría refugiados en embajadas y en el extranjero- van a trabajar con sus "pares de otras naciones" para "denunciar ante los tribunales internacionales los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela".



Otro de los magistrados venezolanos huidos, Ramsis Ghazzaoui, indicó que tienen previsto viajar a Argentina, Colombia y México con ese fin.



El grupo, que suma un total de 33 magistrados, cumplió ayer un mes "perseguido" por la Justicia del país, con uno de sus miembros, el magistrado Ángel Zerpa, encarcelado en una sede caraqueña del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).



Según los recuentos disponibles, de la oposición y ONGs, 10 jueces están en EEUU, un grupo menor está en Colombia, y otros están protegidos por las embajadas de Chile, Panamá y México en Caracas, aunque no ha trascendido si ya lograron salir del país.



La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) designó a estos 33 magistrados para sustituir a la misma cantidad de jueces nombrados por el Legislativo anterior, controlado por el chavismo, que aceleró este procedimiento y lo concretó días antes de entregar el mando del Parlamento a la oposición en enero de 2016.



El presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, intervino en la charla de Freedom House desde Caracas a través de Skype para denunciar que en Venezuela "no hay separación de poderes ni justicia en los términos más elementales".



"El problema venezolano es ya un problema regional, en muchos aspectos mundial, es un plan muy bien orquestado por el que Venezuela se ha convertido en satélite de Cuba y el Gobierno está desconociendo su propia Constitución", agregó.