Opositores y comerciantes rechazan medidas económicas de Maduro

EFE

Caracas.- Varios opositores y el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) rechazaron hoy las medidas económicas anunciadas la noche de este jueves por el presidente, Nicolás Maduro, al considerar que no resolverán los problemas por los que atraviesa la nación.



La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, dijo a la emisora Unión Radio que estas medidas económicas -entre las que destacan la implementación de un nuevo sistema de fijación de precios para 50 productos y un nuevo aumento del salario mínimo- no harán sino incrementar la crisis.



"Ya algunos economistas hablan de un esquema hiperinflacionario, pero yo creo que estas medidas que ayer tomó el Presidente lo único que van a hacer es que este proceso se acelere muchísimo más", afirmó Uzcátegui, que también señaló que lo 50 productos desaparecerán "del mercado porque nadie los va a querer producir a pérdidas".



Por su parte, el presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano, José Guerra, indicó a la misma emisora que el Gobierno lo que hizo fue acentuar los controles a la economía y que, de esta forma, está "dando vuelta sobre el propio eje de errores".



"No hay una medida para resolver un problema que tiene el país que es la caída de los precios petroleros, no hay una medida para enfrentar la inflación (...) Yo creo que las medidas están apuntando a un lado equivocado", agregó Guerra, que insistió en que el Gobierno debe cambiar el modelo económico.



Entretanto, el líder opositor Henrique Capriles expresó en Twitter que el anterior aumento de sueldo anunciado por Maduro todavía no se ha pagado en la mayoría de los estados y municipios.



"No hace nada por bajar inflación! Huracán Maduro por donde pasa, arrasa!", añadió.



Mientras que el diputado opositor Richard Blanco indicó que el nuevo aumento de salario que ordenó Maduro "empobrece aún más a los venezolanos". "Este es un salario de hambre", remachó el legislador.



La noche de este jueves, el jefe de Estado anunció otra alza del salario mínimo, esta vez de un 40 %, y ordenó poner en marcha a partir de hoy un nuevo sistema para establecer el precio máximo de 50 productos y servicios básicos, cuyo cumplimiento será vigilado por "fiscales populares".



El mandatario hizo estos esperados anuncios sobre economía ante la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, instaurada por el oficialismo, a la que entregó 8 proyectos de ley para consolidar el "modelo socialista" de Venezuela y salir de una profunda crisis de la que responsabiliza al "neoliberalismo capitalista".



El incremento -el segundo en poco más de dos meses y el trigésimo octavo que ordena el Gobierno desde el comienzo de la revolución bolivariana en 1999- deja el sueldo mínimo en 136.544 bolívares, poco más de 40 dólares según la tasa de cambio oficial más alta y menos de 7 dólares si se toma la cotización en el mercado libre.