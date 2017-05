Países de UE pedirán a Venezuela liberar a opositores y calendario electoral

Bruselas.- Tras las protestas que han desarrollado los venezolanos en todo el mundo, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) pedirán mañana una solución pacífica a la crisis del país petrolero, así como la liberación de todos los opositores políticos y un calendario electoral claro.

Las conclusiones se aprobarán en un Consejo en Bruselas, Bélgica, donde el pasado sábado un grupo de venezolanos se manifestó en contra del gobierno de Nicolás Maduro y pidió a la UE romper relaciones con la nación caribeña.



Según fuentes europeas, los jefes de la diplomacia comunitarios insistirán en "que todas las partes se abstengan de la violencia y respeten los derechos humanos" en Venezuela.



Las conclusiones, que se espera que se aprueben sin debate los ministros, incidirán en que "la violencia no resolverá la crisis" y que "los derechos humanos del pueblo venezolano deben ser respetados", incluido el "derecho a manifestarse pacíficamente".



Así, los ministros pedirán a "todos los actores políticos" en el país que trabajen "de manera constructiva en una solución pacífica", apuntaron las fuentes comunitarias.



La UE ha expresado su preocupación por los residentes europeos en Venezuela y que "también sufren la violencia", unos 600.000 según sus cálculos.



Para la UE, es "clave" el respeto a la Constitución, los principios democráticos y el orden constitucional, agregaron.



En ese contexto, se espera que los ministros pidan un "calendario para las elecciones" y la "liberación los opositores políticos".



Según fuentes diplomáticas, "todos los países estuvieron de acuerdo en que hubiera unas conclusiones sobre Venezuela" en el Consejo de mañana, una iniciativa que partió de España dado que el asunto estaba "un poco olvidado" a nivel europeo, indicaron fuentes diplomáticas.



El Consejo de ministros de la UE ya aprobó unas conclusiones en julio del año pasado en las que llamaba a todas las partes al diálogo como solución.



Las fuentes precisaron que, aunque la situación "ha ido a peor", aún no ha llegado el momento "de condenas o sanciones", asunto que "no ha estado sobre la mesa" en las discusiones del texto.



Se espera que el ministro español de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, haga una declaración sobre la situación en Venezuela durante la reunión.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, propuso el 1 de mayo la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Carta Magna al señalar que se trata de "una gran convocatoria a la unión, a la participación, a la democracia".



La oposición calificó esa propuesta como una nueva estrategia "golpista" de Maduro para establecer "una dictadura" en el país y crear una Constitución "a su medida".



El Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, aprobó el pasado martes un acuerdo sobre la "inconstitucionalidad y nulidad" del decreto con el que Maduro convoca una asamblea constituyente.



La convocatoria de Maduro se hace en medio de una ola de protestas antigubernamentales desde hace más de 40 días y que ha causado 39 muertos y cientos de heridos y detenidos.



Por otra parte, los ministros europeos mantendrán un debate en profundidad sobre la situación en el Cuerno de África así como sobre las relaciones con el continente africano y también con los países de la Asociación Oriental (Ucrania, Georgia, Moldavia, Bielorrusia, Azerbaiyán y Armenia), regiones con las que la UE celebrará sendas cumbres en noviembre.



Por último, debatirán y darán su visto bueno a unas conclusiones sobre los avances en la política europea de seguridad y defensa que aprobarán sus homólogos de Defensa en otro Consejo el jueves.