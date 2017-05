Vargas Llosa: "Lo de Venezuela es una dictadura que se va a terminar pronto"

Chicago (EE.UU.).- El escritor peruano Mario Vargas Llosa dijo hoy que la democracia es una alternativa que está en marcha en América Latina, por lo que no hay espacio para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que está "dando las últimas bocanadas" y pronto caerá.



"El sufrimiento del pueblo venezolano es enorme, la crisis es atroz", indicó al afirmar que "nadie que tenga uso de razón" puede ver en Venezuela un modelo a seguir.



"Lo de Venezuela es una dictadura que se va a terminar pronto, no puede tener un futuro largo", concluyó en una conferencia de prensa en Chicago (EE.UU.).



En opinión del premio Nobel de Literatura 2010, América Latina ha rechazado en general al populismo y afirmó que no ve riesgos de recaída, porque los cambios de gobierno registrados en Argentina, Perú y Brasil muestran que "hay una orientación cada vez más democrática en el continente".



Durante su encuentro con periodistas, previo a una conferencia en el Instituto Cervantes de Chicago, Vargas Llosa se refirió a las elecciones francesas y dijo que los resultados "son muy estimulantes".



"En esta elección se jugaba algo muy serio, no solo la subida al poder de un partido de origen fascista, sino el peligro de que la Comunidad Europea desapareciera", indicó.



"Si Francia se saliera de la comunidad como prometía el Frente Nacional, sería su fin. Eso hubiera sido una gran tragedia", aseveró.



"Para la democracia, la cultura y el futuro de la humanidad", la elección del centrista Emanuelle Macron como presidente de Francia es muy alentador, indicó el escritor de "La ciudad y los perros".



"El populismo ha sufrido una derrota fuerte en Europa y eso va a estimular mucho a todos los demócratas, que son la inmensa mayoría de los europeos", agregó.



Más tarde en su conferencia, Vargas Llosa habló sobre el peligro que corren el español y todas las lenguas en estos momentos con la "gran revolución audiovisual de nuestro tiempo".



"Las pantallas parecen haberle ganado la partida a los libros y estos se fueran quedando cada vez más arrinconados. Los grandes protagonistas de la cultura en estos momentos son las pantallas", manifestó.



A su juicio, la gran revolución audiovisual es algo importantísimo porque "ha unificado enormemente a la humanidad en nuestro tiempo en materia de comunicaciones".



No obstante, el Nobel defendió el papel de los libros, porque tienen un rol en la formación de los individuos y de la comunidad "y no pueden ser totalmente reemplazados por las pantallas".



Afirmó que es muy importante que pantallas y libros coexistan, pero es muy importante defender al libro, porque enriquece la personalidad de una manera que no pueden hacerlo las pantallas.



"No hay mejor manera de conocer un idioma, las riquezas que entraña, lo que significa hablar y pensar con precisión y claridad, si no es a través de los buenos libros y de la buena literatura", afirmó.



Además de su presentación en el Cervantes, Vargas Llosa ha dictado una serie de conferencias en la Universidad de Chicago sobre el proceso de creación de cuatro de sus novelas, que culminará el próximo lunes con "La fiesta del Chivo".