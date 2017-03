Corresponsal de Univisión fue agredida por efectivos militares

Redacción web/ Univisión

Caracas.- La corresponsal de Univisión en Venezuela y de Radio Caracol Noticias, Elyangélica González, cubría la manifestación de unos estudiantes en la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuando señala que fue brutalmente agredida por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

"Vino un Guardia Nacional y le dijo a otro: 'quítale el teléfono'. Vino, me lo quitó, me rompió el teléfono. ME agarraron entre 10. Eran cuatro mujeres y seis hombres... bueno me golpearon. Me golpearon por todas partes, me halaron el cabello. Me cargaron. Fue una barbaridad y no entiendo nada", dijo la comunicadora ante una entrevista después del hecho.

González señaló que avisó a los castrenses que estaba acreditada y que includo conocía a varios de ellos, pues se los encontraba en pautas en la sede del TSJ.