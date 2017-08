Detuvieron a ciudadanos acusados de remarcar precios de productos

09:49 AM Funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) visitaron los comercios fiscalizados la semana pasada en Barcelona

Jesús Bermúdez

Barcelona.- Entre las 11:00 am y 1:00 pm de ayer, funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (Seniat) fueron de nuevo al bulevar 5 de Julio de Barcelona para verificar que en los comercios fiscalizados la semana pasada no se estuvieran vendiendo productos con sobreprecios.

Durante el operativo, visitaron una vez más la zapatería Desing Plus, donde el miércoles pasado se detectó que rubros de la cesta básica como arroz, aceite y azúcar eran ofrecidos por encima del valor que estipular el Gobierno.

En la revisión constataron que los encargados del negocio habían incurrido otra vez en la falta, pues la harina de maíz, que había sido establecida en Bs 3.400, la estaban expendiendo a Bs 14.000, contaron algunos compradores.

Un representante de la Sundde, quien prefirió no identificarse por no estar autorizado para declarar, indicó que esta no fue la única irregularidad detectada.

Aseguró que también descubrieron que en la zapatería había un laboratorio donde borraban los precios y fecha de vencimiento de los alimentos y productos de aseo personal para colocar un valor por encima del permitido por el Ejecutivo nacional.

Ante la situación, efectivos de la GNB procedieron a llevarse detenidos a los dos encargados del local comercial, dijo la fuente de la Sundde.

Agregó que los sujetos serían pasados a la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP). El funcionario expresó que la zapatería también fue puesta a la orden de ese organismo. En el sitio se quedaron haciendo una auditoría del inventario para que la Fiscalía determine qué pasará con la mercancía, si será vendida o no a la población.

Permanentes

Se conoció que esta semana, el Gobierno ha sancionado con multas unos 20 negocios de la zona norte del estado Anzoátegui por incurrier en la venta de rubros con sobreprecio. Se desconocen cuántas unidades tributarias deberán pagar estos encargados.

Según afirmó el comandante de la Zona de Defensa Integral (Zodi) -Anzoátegui, general de división Martín Maldonado, estos operativos de fiscalización se harán de forma permanente.

La semana pasada visitaron locales de Barcelona, Puerto La Cruz, Anaco y municipio Simón Rodríguez.

Maldonado dijo en días recientes que la verificación de costos también se hará en las bodegas que existen en las comunidades y en las distribuidoras de rubros.