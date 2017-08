Opositor venezolano Yon Goicoechea cumple un año en prisión sin cargos

Caracas.- El opositor venezolano Yon Goicoechea, de origen español, cumple hoy un año detenido por los Servicios de Inteligencia Bolivarianos (SEBIN) de Venezuela, pese a que un tribunal ya emitió una orden de excarcelación desde octubre de 2016.



El abogado defensor Nizar el Fakih explicó que la situación del dirigente del partido Voluntad Popular (VP) es "desde el punto de vista legal, inexplicable, el SEBIN se ha puesto al margen de la ley y la Constitución, que no atiende instrucciones de ningún tribunal ni de ninguna fiscalía".



En una entrevista con el circuito de radio Éxitos, el abogado de la ONG Proiuris aseguró que el caso de Goicoechea "es una detención que se ha denunciado desde el primer momento como arbitraria" al no haber motivos para la privación de libertad.



De acuerdo a El Fakih, en este caso "la propia Fiscalía reconoció que no habían pruebas para incriminarle, el tribunal que ordenó su encarcelamiento ordenó hace 10 meses su excarcelación, y desde ese momento hasta hoy (...) esa medida no ha sido acatada por el SEBIN".



El fiscal general, Tarek Saab, pidió hace dos meses, cuando aún era defensor del Pueblo, la liberación del opositor sin que hasta los momento se haya ejecutado la medida en favor del dirigente antichavista.



Goicoechea fue detenido por los servicios de inteligencia, y según reveló el oficialista Diosdado Cabello fue acusado de poseer material explosivo para un supuesto plan contra el Gobierno de Nicolás Maduro que, según el oficialismo, fue ordenado por Estados Unidos.



Este supuesto plan sería cometido el 1 de septiembre de 2016 durante una marcha multitudinaria convocada por la oposición venezolana para exigir una fecha para el referéndum revocatorio impulsado por al oposición contra el jefe de Estado venezolano.