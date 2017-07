Periodista de Venevisión fue detenido por Guardia Nacional Bolivariana (+video)

09:27 AM Sotillo dijo que fue rodeado por al menos 20 uniformados, quienes lo amenazaron, pero uno de los funcionarios, “creo que el líder”, lo reconoció

Puerto La Cruz.- El periodista de Venevisión, Euclides Sotillo, fue detenido la mañana de este domingo por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la parroquia El Paraíso de Caracas.

El comunicador informó que fue abordado por uniformados “encapuchados”, luego de “tomar imágenes” del “enfrentamiento” que sostienen “fuerzas especiales (de la GNB) con vecinos” del sector capitalino.

“Me agarran por la chaqueta, sin mediar palabra, me arrastran hasta un convoy… La gente de acá que me conoce empieza a gritarles que me dejen quieto y uno de los funcionarios les dispara con perdigón”, contó.

Sotillo dijo que fue rodeado por al menos 20 uniformados, quienes lo amenazaron, pero uno de los efectivos, “creo que el líder”, lo reconoció. Entonces le quitaron el celular y fue puesto en libertad.