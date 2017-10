Cabello dijo que EEUU no permite ingresar la ayuda de Venezuela a Puerto Rico

"El gobierno norteamericano no deja llegar el barco de Venezuela a Puerto Rico. Miserables, una y mil veces miserables. Nosotros no nos vamos a rendir, ahí está el barco esperando para entregar las cajas de alimentos en Puerto Rico", dijo Cabello durante su programa semanal de televisión transmitido por el canal estatal VTV.



Señaló que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, -antes de partir hacia el viaje que lo ha llevado esta semana a Rusia, Bielorrusia y continuará hacia Turquía- ordenó a su Gobierno enviar "de manera inmediata" 100.000 cajas a Puerto Rico del sistema de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).



Bajo este nombre se conoce a las bolsas y cajas de comida que la llamada revolución bolivariana implementó hace un año en el país para vender alimentos a precios subsidiados a las poblaciones vulnerables para paliar la escasez y la crisis económica nacional.



Cabello se dijo indignado porque no han permitido el ingreso de alimentos a Puerto Rico pues, remarcó, el pueblo boricua "no tiene comida" tras el paso del huracán.



El número de fallecidos a consecuencia del paso del ciclón se ha elevado a 34 y los daños materiales ascienden de 90.000 millones de dólares, según cifras ofrecidas por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.