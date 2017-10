Consejos Legislativos se niegan a jurar a gobernadores opositores

EFE

Caracas.- Los Consejos Legislativos de los cinco estados en los que la oposición obtuvo un triunfo en las elecciones de gobernadores se han negado a juramentar a los candidatos electos, denunciaron algunos de ellos, a quienes se les ha advertido que deben reconocer la Asamblea Constituyente.



La ley venezolana establece que los nuevos gobernadores de los 23 estados del país deben ser juramentados en el Consejo Legislativo respectivo de cada región, de los cuales 22 de los 23 que existen se encuentran en manos del oficialismo.



Sin embargo, en un decreto publicado en la Gaceta Oficial que circula hoy en medios se establece que "los Consejos Legislativos no podrán juramentar a aquellas gobernadoras proclamadas y gobernadores proclamados que no hayan prestado juramento previo ante esta Asamblea Nacional Constituyente", integrada por chavistas.



Juan Pablo Guanipa, electo por el estado venezolano de Zulia, y Alfredo Díaz, que ganó en Nueva Esparta, señalaron a través de Twitter e Instagram, respectivamente, que los Consejos Legislativos de sus estados se han negado a juramentarlos en sus cargos.



Esto mismo ha ocurrido con la gobernadora electa por el estado Táchira, la opositora Laidy Gómez, según dijo a Efe un miembro de su equipo.



Entretanto, Niloha Delgado, presidenta del Consejo Legislativo de Mérida- otro estado en el que la oposición resultó vencedora- dijo hoy a periodistas que el gobernador electo Ramón Guevara no será juramentado en el ente "hasta tanto no acuda a la Asamblea Nacional Constituyente".



Por su parte, el presidente del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui, Julio Millán, advirtió lo mismo al gobernador electo en Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, en declaraciones a los medios.



Este viernes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó con repetir las elecciones regionales en los estados donde no se reconozca a la Asamblea Constituyente, en referencia a los cinco gobernadores opositores electos que se han negado a juramentarse ante este poder plenipotenciario.



Desde antes de que se celebraran las alecciones de gobernadores en las que el chavismo arrasó con 18 de las 23 que tiene el país, el presidente Nicolás Maduro, había señalado que los gobernadores electos tenían que subordinarse a la Constituyente.