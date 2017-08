Contraloría General inhabilitó a diputada opositora

EFE

Caracas.- La oposición venezolana denunció hoy que la Contraloría General inhabilitó para ejercer cargos públicos por un período de 15 años a la diputada opositora Adriana D'Elia, a quien responsabiliza de irregularidades en el ejercicio de su cargo como secretaria del Gobierno regional del estado Miranda.



"Montaron una olla de supuestas irregularidades administrativas con claros fines políticos. Todos sabemos que el poder emanado de la Contraloría General solo sirve para satisfacer los caprichos de Nicolás Maduro y su cúpula", dijo D'Elia en un comunicado.



La medida contra D'Elia había sido denunciada antes por Henrique Capriles, gobernador de Miranda y dos veces candidato de la oposición a la Presidencia.



"Sigue ataque a nuestro equipo!A nuestra Dip @adrianadelia le imponen inhabilitación por 15 años!A Miranda no volverán y de Vzla saldrán!", escribió en Twitter este líder opositor, que recibió la misma sanción de 15 años de inhabilitación con argumentos similares el pasado mes de abril.



"No han podido ni con marramucias ganarnos una sola elección en Miranda!Ni podrán!Jamás Miranda se pondrá de rodillas a los corruptos!", agregó Capriles en referencia al oficialismo, a cuya denuncia se han sumado varios diputados de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a la que también pertenece el gobernador.



D'Elia defendió la "transparencia" y corrección de su gestión en los siete años que fue secretaria del gobierno mirandino, así como de sus 17 meses de diputada, y acusó al presidente Nicolás Maduro de intentar atemorizar a los opositores con medidas como las dictadas contra ella y contra Capriles.



"No acaban de entender que inhabilitando liderazgos no van a impedir que el cambio que reclama el pueblo en la calle se materialice", afirmó la diputada.



La Contraloría venezolana se encarga según su página web de "velar por la buena gestión" pública y ha inhabilitado por supuestas irregularidades a varios dirigentes opositores.



La oposición acusa a Maduro de haber instaurado una dictadura de facto en Venezuela, y ve en estas medidas formas arbitrarias de intimidar a sus adversarios y sacarles de circulación.