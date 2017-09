Excapitán que asaltó base militar lleva 20 días "desaparecido"

05:13 PM Los familiares del excapitán Juan Caguaripano Scott afirman que no han tenido contacto con él desde que fue apresado. Sospechan que está siendo víctima de torturas

EFE

Caracas.- La familia del excapitán de la Guardia Nacional (GNB) Juan Carlos Caguaripano ha denunciado que no tiene noticias del militar desde que fuera detenido el 11 de agosto por liderar el asalto y robo de armas a una unidad militar del estado Aragua, informan hoy medios locales.



"Mi pregunta es: ¿Qué se traen? ¿Qué quieren hacer con ese ser humano?", dijo en una entrevista al portal web Caraota Digital la esposa del excapitán, Irene Olazo, que ha relatado cómo no ha recibido hasta el momento confirmación formal del paradero de su marido.



La esposa del excapitán exigió poder ver a su marido y afirmó que no aceptará como "fe de vida" una "foto manipulada", el testimonio de ningún funcionario ni "tampoco un video que pueda ser editado".



Según Olazo, algunos funcionarios le han comunicado de manera extraoficial que estuvo hasta el 22 de agosto en un centro de la Contrainteligencia Militar (DGCIM), desde el que fue trasladado a una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) también en Caracas.



Esos mismos funcionarios le aseguraron que habían visto a Caguaripano "haciéndose unas curas" y "recibiendo el suero intravenoso" en el centro de la DGCIM, lo que hace pensar a Olazo que su esposo tenía "heridas abiertas" y estaba "deshidratado" o "tenía una pérdida muy grande de sangre".



Familiares del detenido general Raúl Isaías Baduel pudieron visitar este jueves a este militar en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, conocida como "La Tumba" y donde, según les dijo Baduel, también se encuentra Caguaripano.



"Si ya lo mataron muéstrenme el cadáver. Si se lo llevaron a Cuba, aquí estoy, llévenme a Cuba, quiero ver a mi esposo, y si está en el Sebin, por qué la mentira, por qué ocultarlo, ¿lo van a seguir maltratando?", dijo Olazo en la entrevista.



Por su parte, el padre del excapitán contó a Caraota Digital que agentes del Sebin allanaron hoy la casa en la que vive con su esposa en el estado del oriente del país.



"Allanaron. Gente del Sebin entró con armas largas. Allá esta mi hijo menor, a quien lo cuida una joven, porque es discapacitado", contó Juan Caguaripano.



El capitán Juan Carlos Caguaripano fue expulsado de la GNB por "traición a la patria" y "rebelión" en 2014 al criticar la "represión" a las protestas antigubernamentales de entonces, que se saldaron con 43 fallecidos.



El militar publicó en ese momento un "llamado a la reflexión" a las Fuerzas Armadas, en el que enumeraba entre las "razones legales y constitucionales para intervenir" la "ocupación, intromisión y violación de la soberanía nacional por parte de agentes cubanos y grupos narcoterroristas extranjeros" en Venezuela.



Caguaripano se mantuvo desde entonces y hasta su arresto este año en la clandestinidad, y fue señalado como uno de los impulsadores de un supuesto plan golpista frustrado en 2015.



El pasado 6 de agosto reivindicó el asalto perpetrado por un grupo de hombres armados a una base militar, por medio de un video en el que volvía a declararse en rebeldía contra el presidente Nicolás Maduro.