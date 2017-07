Fiscalía venezolana recibe casi un centenar de denuncias de coacción al voto

EFE

Caracas.- La Fiscalía venezolana ha recibido casi un centenar de denuncias de personas que dicen haber sido amenazadas para participar en la elección del próximo domingo para la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, informó hoy la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.

"Aquí se amenaza a las personas para que vayan a votar por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuando el voto debe ser libre", afirmó Ortega en una conferencia de prensa sobre el proceso electoral del próximo 30 de julio, al que ella se ha opuesto desde el principio.

Según la fiscal, a estas personas se les ha amenazado con que se les excluirá de los programas sociales del Estado para vivienda, educación, salud y pensiones y que perderán la bolsa de comida que reciben del Gobierno conocida como CLAP.

"Se amenaza con que se les va a quitar la bolsa CLAP, la caja CLAP, el carnet de la patria, las casas, las misiones, los hacen firmar a las personas, les tapan la parte de arriba y les ponen a firmar abajo", dijo.

Asimismo añadió se han recibido denuncias de funcionarios públicos, que han sido supuestamente "amenazados de que tienen que asistir a votar por la Constituyente", unos casos que serán atendidos por el Ministerio Público en una oficina creada especialmente para esto.

La oficina comenzará a funcionar a partir del próximo viernes para recibir "todas las denuncias, todas las amenazas de que sean objeto los funcionarios públicos que sean presionados para votar por la Constituyente, serán debidamente atendidos y se les dará la protección debida", garantizó.

Órdenes inconstitucionales

Ortega, llamó hoy a los funcionarios públicos y al resto de sus compatriotas a desobedecer órdenes inconstitucionales y defender la Carta Magna vigente frente al plan del Gobierno para redactar una nueva Ley Fundamental, que considera "un atropello".

"Llamo a la conciencia ciudadana, llamo al pueblo. Pido que me acompañe a exigir justicia, a exigir respeto a esta Constitución", afirmó en una comparecencia institucional en el Ministerio Público (MP).

"Yo llamo no solamente a los funcionarios del Ministerio Público, abogados, todo el personal, a los jueces también, no valen órdenes superiores. Lo dice también la Constitución, que eso no es una excusa, la orden la reciben de la Constitución y de la ley", prosiguió.

La fiscal extendió su apelación "a los uniformados y los sin uniforme, a los armados y los desarmados" para que "se cumpla la Constitución" vigente, ante la amenaza que en su opinión representa la asamblea constituyente que debe elegirse el próximo domingo.

También hizo un llamado a "todos los profesionales, a las universidades, a las academias, a los trabajadores, campesinos, estudiantes", y reiteró sus críticas a un proceso que fue activado sin un referendo previo pese a que la Carta Magna establece que es el pueblo quien debe convocarlo.

En su intervención, Ortega reafirmó que la Constituyente -que tiene el rechazo de la oposición y de importantes sectores sociales- servirá para justificar lo que calificó los allanamientos, detenciones y otros "atropellos" del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, a quien la fiscal ha acusado de practicar "terrorismo de Estado".