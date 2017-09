Imputan a Tintori por los 200 millones de bolívares hallados en su auto

EFE

Caracas.- Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano preso Leopoldo López, informó hoy que le llegó a su casa una imputación por los 200 millones de bolívares en efectivo que fueron hallados en su auto el martes y aseguró que continúa la "persecución" contra su familia.



"El día de hoy en la mañana me presenté (...) para declarar sobre los hechos de mi camioneta. Estando ahí frente a ese organismo a punto de empezar a declarar llegó a mi casa esto: (muestra un papel) me imputan en un tribunal. Están haciendo de un caso personal un escándalo donde no lo hay", dijo en un vídeo publicado en Twitter.



En el audiovisual, que está acompañado de un mensaje en el que señala que "sigue la persecución de la dictadura contra nuestra familia. Nada detendrá nuestra lucha por la libertad, la paz y la democracia", Tintori reitera que el dinero encontrado por las autoridades en su camioneta es para emergencias familiares.



"No es un delito tener dinero en efectivo en tu propiedad. No es un delito tener dinero en efectivo en tu camioneta, en tu casa, así lo aclaré el día que reconocí que era mi camioneta y mi dinero. Yo no soy funcionaria pública, yo soy mamá, soy esposa, soy activista de derechos humanos. ¿Qué buscan? Dañarnos, humillarnos", dijo.



El martes, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó el hallazgo por parte de la policía científica de 200 millones de bolívares en efectivo dentro de un vehículo de un familiar del opositor López.



Según reveló Saab al canal estatal VTV, la policía científica le informó de que los billetes estaban distribuidos en "cuatro cajas de madera" dentro de un vehículo interceptado por ese organismo en el sector Los Palos Grandes del este de Caracas



Tras esto, Tintori confirmó que el dinero encontrado en el auto le pertenecía y denunció un "montaje" en su contra para tratar de demostrar que hace "algo ilegal".



En un mensaje en Twitter explicó que ese dinero está destinado a pagar "gastos familiares urgentes" de su "abuelita que tiene 100 años y está hospitalizada desde hace días".