Lilian Tintori denunció al ministro de Interior y a Diosdado Cabello

"Estamos en el Ministerio Público (MP) dando la cara sobre las declaraciones falsas del ministro Reverol. Mi familia y yo tenemos medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y medidas de protección y seguridad por el Ministerio Público", dijo Tintori, según una nota de prensa.



"Walter Méndez cumple con la seguridad de mi casa, de mí y mis hijos porque cumple con estas medidas de protección. Walter Méndez no está involucrado con actos de terrorismo ni con el caso que quieren montar en contra del diputado Gilber Caro, no está involucrado con armas ni bombas, esas acusaciones del ministro y de Diosdado Cabello son falsas", continuó.



El jueves, Cabello acusó a Caro (quien fue detenido el miércoles con armamento, según dijo el ministro Reverol y el vicepresidente Tareck El Aissami) y a Méndez de organizar "una estructura de choque integrada por células paramilitares" en el oeste de Caracas con el "apoyo financiero" de otros diputados del partido Voluntad Popular.



Cabello afirmó que Caro reclutó personas con "amplio prontuario" para ejecutar un plan que "podría inducir un estallido social" pero que "principalmente persigue rescatar a Leopoldo López" que lidera el partido Voluntad Popular.



Tintori pidió a la Fiscalía que se inicie una investigación ya que considera que las acusaciones de Cabello y Reverol son parte de una "persecución, represión y ataque del" Gobierno en contra de quienes desean un cambio.



"Lo único que hemos hecho es defender los derechos de todos los presos políticos, de mi esposo Leopoldo López y ahora de nuestro diputado Gilber Caro".



Tintori reiteró que Caro es inocente y que las armas que le encontraron no le pertenecen.