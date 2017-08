Padrino López niega incursión de Guardia en territorio colombiano

EFE

Caracas.- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, negó hoy que la Guardia Nacional de su país haya ingresado en territorio colombiano tal y como denunció este sábado el gobernador del departamento de La Guajira, Weildler Guerra.



"Quiero rechazar todas las declaraciones regionales, locales que se han originado desde Colombia denunciando el paso de unidades militares de la Guardia Nacional, específicamente allá en el corregimiento de Paraguachón (departamento de la Guajira). Rechazamos esas denuncias totalmente falsas", dijo Pardino López.



Desde un campo de entrenamiento de soldados en el estado venezolano Cojedes (centro) para dar inicio a las prácticas militares de hoy, Padrino López indicó que hay una línea "de provocaciones que puedan estar intentando" por la frontera para estar "creando falsos positivos".



El sábado en la noche, el gobernador del departamento colombiano de La Guajira denunció que Guardia Nacional de Venezuela despojó de objetos de valor a habitantes de Paraguachón.



El ministro de Defensa reiteró entonces que rechazaba estas declaraciones porque es "un hecho que no ha ocurrido en lo absoluto" y señaló que el "despliegue especial en la frontera" no es nuevo, pues el mismo está para combatir "el contrabando de extracción, el paramilitarismo, el narcotráfico, todo esos males" que, según dijo, vienen del "otro lado de la frontera (Colombia) lamentablemente".



Asimismo, exhortó a los medios de comunicación a que no continúen replicando las declaraciones sobre la incursión militar porque a su juicio buscan crear "falsos positivos".



Por otro lado, se refirió al enfrentamiento que se dio ayer entre el Ejército y un grupo violento, denominado banda "Los Rastrojos", al que calificó de "grupo paramilitar", y felicitó al cuerpo de la Fuerza Armada venezolana por su actuación.



"Grupos paramilitares que tienen en zozobra a la frontera van a ser expulsados en la misma medida que ataquen a nuestro pueblo", agregó.



En este hecho, seis integrantes de la banda fueron ultimados y dos miembros del Ejército resultaron heridos. Según dijo Padrino López, ambos oficiales se encuentran en "buenas condiciones de salud".