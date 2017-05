Pelotero Endy Chávez denunció que oficialistas intentaron amedrentar a familiares

Redacción

Puerto La Cruz.- El beisbolista venezolano Endy Chávez denunció el miércoles que personas afectas al oficialismo intentaron amedrentar a sus familiares, tras su pronunciamiento ante la violencia que se ha registrado en el país durante las últimas semanas.

A través de Instagram, el pelotero contó que un grupo de personas vestidos de rojo llegaron en una camioneta de Pdvsa a la residencia de un familiar para recriminar las declaraciones que ofreció el lunes en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

El venezolano alertó sobre la posibilidad de que pueda sucederle algo a sus familiares o a él.

“Hago esto por el dolor que siento por mi país no por qué me amenazan o por qué me pagan como saliste diciendo Nicolás Maduro,eso no lo quiere escuchar el pueblo de Venezuela, lo que quiere escuchar de ti es que digas que hay nuevas elecciones”, afirmó.