Ramón Muchacho denunció que anularon su pasaporte al llegar al país

"Se acercó una joven (...) y me dijo: 'mire, alcalde, lamentablemente no le van a devolver el pasaporte'", explicó el mandatario a los medios, y aseguró que hará las gestiones pertinentes para "recuperar" el pasaporte, aunque dudó de que estas gestiones "sirvan de mucho".



El alcalde señaló a través de las redes sociales que su documento fue anulado cuando arribó a Venezuela proveniente de un viaje a Perú y Chile donde expuso "la crisis venezolana y la violación sistemática de Derechos Humanos".



"Regresé de una gira por Lima y Santiago durante la cual tuve varias reuniones productivas con alcaldes y líderes políticos. De ellas, las dos más importantes fueron con el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski en Lima, y con el expresidente chileno Sebastian Piñera en Santiago", expresó en Facebook.



Otro de los temas expuestos por Muchacho fue el de los políticos presos y los 14 policías de su jurisdicción que se encuentran detenidos por el Servicio de Inteligencia de ese país y que, actualmente, permanecen en huelga de hambre.



"Yo me comprometí con los familiares de nuestros funcionarios a llevar este tema a todas las instancias nacionales e internacionales posibles, y así lo estoy haciendo", acotó.



La de Muchacho se suma a la denuncia de otros tres opositores que han reportado la supuesta retención arbitraria y anulación de sus pasaportes luego de acudir a instancias internacionales para abordar el tema de la crisis venezolana.



Entre ellos el gobernador y líder opositor Henrique Capriles, y los diputados Luis Florido y Williams Dávila.