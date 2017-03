Responsabilizan a Maduro "de la vida" de Leopoldo López tras 8 días aislado

EFE

Caracas.- Familiares, abogados y militantes del partido que lidera Leopoldo López responsabilizaron hoy al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de "la vida" del dirigente preso y denunciaron, desde las puertas de la cárcel en la que paga su condena, que nadie ha podido ver al opositor desde hace ocho días.

"Una vez más, directamente a Nicolás Maduro ¿dónde está Leopoldo López en este momento? hacemos responsable a Nicolás Maduro de la vida de Leopoldo", dijo a periodistas la esposa del dirigente Lilian Tintori, desde la entrada de la cárcel militar de Ramo Verde, cercana a Caracas.

"¿Dónde está? ¿por qué tanta tortura, tanta violación a los derechos humanos?", agregó tras denunciar que ni siquiera a los abogados del líder del partido Voluntad Popular (VP) les han permitido visitarlo en ocho días.

"Estamos en las puertas de la cárcel, no nos dejan ni siquiera llegar hasta la puerta, pusieron esta barricada de militares agresivos, intimidatorios, llenos de maldad y de acoso porque lo único que han hecho es grabarnos con teléfonos celulares", dijo.

Comentó que al llegar a la cárcel gritó hacia el lugar en el que se encuentra la celda del dirigente y que no ocurrió como en otras ocasiones en las que López le ha contestado.

"Pregunto por Leopoldo y nadie me da una explicación se quedan mudos, están ignorándonos, no responden nada, no me miran a los ojos", apuntó.

El encargado nacional de VP y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Freddy Guevara, declaró a periodistas desde el mismo lugar que "es muy claro" quiénes son los responsables del aislamiento de López y dijo que Nicolás Maduro "es el principal responsable".

Apuntó que todos los vinculados con la prisión de Ramo Verde "tienen en sus manos la vida de Leopoldo López" y tienen "el deber de informar sobre su estado de salud".

"Ocho días sin saber de él es algo que es absolutamente grave (...) lo vamos a denunciar no solamente acá sino a nivel internacional", agregó.