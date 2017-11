TSJ pidió levantar inmunidad a Freddy Guevara

EFE

Caracas.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó hoy solicitar que se le levante la inmunidad parlamentaria y se prohíba la salida del país al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), el opositor Freddy Guevara, por supuestos delitos sin especificar.



"El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena acordó la remisión a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) la solicitud para levantar la inmunidad la ciudadano Freddy Guevara y la prohibición de salida del país por haber cometido varios delitos "en flagrancia", informó el vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami.



El Supremo hace esta solicitud a la Constituyente, un suprapoder conformado únicamente por oficialistas cuya instalación ha sido rechazada por la oposición venezolana y por parte de la comunidad internacional, que la califican de ilegítima y fraudulenta.



Más temprano



La Asamblea Nacional, en manos de la oposición, alertó al cuerpo diplomático acreditado en el país caribeño de un posible allanamiento de la inmunidad diplomática y posterior detención del vicepresidente de la Cámara, el diputado Freddy Guevara.



Según pudo saber hoy EFE de fuentes conocedoras del caso y como publican medios locales, Guevara y la directiva del Parlamento han advertido a las embajadas del riesgo de arresto que corre el diputado después de que el fiscal general, Tarek William Saab, anunciara la apertura de una investigación contra líderes de la oposición.



"Sirve la presente comunicación para alertar sobre una grave situación que alerta no solo a un miembro integrante de la Junta Directiva de la AN (...), sino que además vulnera la soberanía popular", dice un escrito remitido por el Parlamento a varias embajadas difundido por el diario El Nacional.



El fiscal adelantó que solicitaría al Tribunal Supremo iniciar acciones que permitan un proceso penal contra aquellos funcionarios públicos que "han llamado a desconocer las instituciones del Estado", en referencia a los dirigentes opositores que no acudirán a las municipales de diciembre al no confiar en el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Saab -que acusó a los investigados de buscar "llenar de sangre este país a través de un clima de violencia"- dijo querer evitar de esta forma una ola de protestas como la que se dio entre abril y agosto de este año, en la que se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del orden casi diarios y murieron más de 120 personas.



Pese a que la oposición no ha llamado a sabotear la jornada electoral, los investigados podrían enfrentarse a cargos de "conspiración" e "instigación a la desobediencia", según el fiscal.



El presidente Nicolás Maduro ha amenazado públicamente en repetidas ocasiones con la cárcel a Guevara -de 31 años y mano derecha de Leopoldo López- por su papel en la convocatoria de las protestas contra el Gobierno de este año.



Contra Guevara y otros cargos públicos y dirigentes opositores pende también la amenaza de la investigación abierta en agosto por la Fiscalía en su contra tras ser señalado como "traidores a la patria" por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente instaurada por el oficialismo.



Los mencionados políticos recibieron esta etiqueta por haber pedido y apoyado sanciones internacionales contra el Gobierno de Nicolás Maduro.



Según la organización proderechos humanos Foro Penal, en estos momentos hay en Venezuela 380 presos políticos.