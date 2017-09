Vladimir Padrino: "La crisis humanitaria la está provocando el imperio"

EFE

Caracas.- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó hoy que la crisis humanitaria en su país la están provocando el "imperio" y sus seguidores "apátridas", al tiempo que llamó a la Fuerza Armada a no ser indiferente ante las repercusiones que tenga el "bloqueo" económico.



"La crisis humanitaria la está provocando el imperio y todos los seguidores cipayos, mezquinos, apátridas que andan haciéndole el juego a ese imperio. No lo vamos a permitir desde el corazón de esta unidad", dijo Padrino López desde un acto militar transmitido por el canal estatal VTV.



Asimismo, el general invitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a no ser indiferente "en una circunstancia como esta" que, aseguró, "pone en peligro el bienestar del pueblo de Venezuela".



El jueves, el presidente Nicolás Maduro, dijo que el "bloqueo económico" de Estados Unidos -que asegura ha sido impulsado por el presidente del Parlamento, Julio Borges- ha impedido la compra de insulina y de los combos de alimentos básicos subsidiados por el Estado.



Maduro indicó que "gracias a Julio Borges" han sido "congelados en un puerto internacional 9 millones de combos internacionales" de las cajas de alimentos del programa estatal Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con los que el Gobierno asegura abastecer de comida a seis millones de familias.



El pasado 25 agosto, el presidente de EE UU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que impuso sanciones financieras a Venezuela.



La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo inmediatamente después que su país no tenía como pagar los alimentos y medicinas que se encontraban en embarcaciones en los puertos.