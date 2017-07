Saab instó a agentes del Estado a proteger DDHH de detenidos

"La Defensoría insta a funcionarios de orden público a no practicar abusos contra personas al momento de su detención o posterior a ella puesto que está absolutamente prohibido en nuestra legislación cualquier acto de tortura, trato cruel, inhumano o degradante DDHH", dijo a través de Twitter.



En una serie de mensajes, Saab expresó que su despacho "alerta a agentes del Estado a extremar medidas para garantizar DDHH de personas al momento de su detención", en estricto cumplimiento de las normas consagradas en la Constitución y en las leyes.



En ese sentido, agregó: "Queda execrado arrastrar, golpear y patear a personas detenidas en el momento de su traslado o posterior a ella".



Saab, además, mostró su "preocupación" ante hechos recientes que "vulneran las normas", tales como "las denuncias de traslados de detenidos en vehículos cerrados no oficiales, tales como camiones cava (de carga), o en su defecto motocicletas", agregó.



Este exhorto del defensor surge luego de que el pasado jueves al menos 20 jóvenes fueron detenidos por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas al término de una protesta convocada por la oposición.



Durante esa detención los jóvenes fueron subidos a un camión de carga para su posterior traslado hasta los calabozos.



"Estaban ya resguardados, llegó la Policía, les dijo que salieran tranquilamente que ya no había problema, y lo que hicieron fue reunirlos a todos, lanzaron bombas lacrimógenas, abrieron un camión y los metieron como si fueran comida dentro de un camión", afirmó el primer vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara.



También la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ha criticado la actuación de los cuerpos de seguridad y, además, ha afirmado que al menos 19 de las muertes que se han producido en escenarios de protestas son atribuidas a los cuerpos policiales y militares que actúan en la contención de las manifestaciones.



Desde hace tres meses la nación caribeña se ha visto sacudida por una ola de protestas que se saldan con 82 muertos y más de mil heridos, según datos de la Fiscalía.