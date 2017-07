Violencia en Venezuela muestra indiferencia del Gobierno ante DDHH, según AI

EFE

El repunte del uso ilegal de la fuerza, decenas de detenciones arbitrarias, al menos diez asesinatos, entre otros abusos contra la población registrados este fin de semana en Venezuela, "muestran un consistente patrón de deterioro de los derechos humanos en el país", dijo hoy Amnistía Internacional (AI).



"El Presidente Maduro y su Gobierno parecen estar viviendo en un universo paralelo," dijo hoy Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.



De acuerdo al Ministerio Público de Venezuela, el día de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, que tuvieron lugar este domingo en Venezuela, fallecieron al menos diez personas, aunque la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática reportó 14 víctimas.



"Las autoridades no pueden continuar ignorando la tensión y violencia de esta jornada, y deben atender las necesidades urgentes de toda la población, incluidos quienes no están de acuerdo con el Gobierno", refirió Guevara.



"El uso de la fuerza letal en Venezuela tiene que parar de inmediato. Las autoridades deben investigar todos los actos de violencia vengan de quien vengan de forma imparcial y en tribunales civiles", apuntó.



También se han reportado ataques indiscriminados contra la población, incluyendo disparos y lanzamiento de bombas de gas lacrimógeno contra viviendas y cercanías de hospitales, además de decenas de personas lesionadas por militares, policías y grupos civiles armados, señaló el comunicado de AI.



La Asamblea Nacional Constituyente que se eligió con el apoyo único de un sector del chavismo logró el "sorpresivo" respaldo de ocho millones de votantes o 41,53 % del censo electoral, un resultado que fue celebrado por el Gobierno con anuncios de que "se hará justicia".



La elección se realizó con el rechazo de la oposición, de sectores críticos del chavismo, de la Iglesia católica y de otros sectores como el académico y empresarial.



También se hizo con el desconocimiento de las advertencias de varios países que han manifestado que no reconocerán a la asamblea constituyente como es el caso de Colombia, Argentina, Perú, Panamá, México, Costa Rica y Paraguay, entre otros.



La ola de protestas contra Maduro comenzó el 1 de abril y transcurre en medio de constantes choques entre la fuerza de seguridad y los manifestantes, y se ha saldado hasta el momento con al menos 121 muertes.