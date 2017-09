Oposición no irá mañana a encuentro con Gobierno en República Dominicana

EFE

Caracas.- La oposición venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dijo hoy que no se han dado las condiciones para asistir a República Dominicana mañana miércoles para continuar con el proceso de diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro y señaló que "no habrá nadie viajando" a ese país.



"No hay condiciones para asistir a República Dominicana, evidentemente que si se produjeran en el andar las condiciones nosotros lo comunicaremos", dijo el negociador de la oposición para el diálogo político venezolano, Luis Florido, en una rueda de prensa.



Florido indicó que el Gobierno asumió unos compromisos para la reunión de mañana que hasta el momento no ha cumplido y que espera que en los próximos días lo haga.



Según el opositor, hay unos "requisitos previos" que el Gobierno de Maduro tiene que cumplir "en materia de derechos humanos" y en el ámbito electoral y "no están dados".



"Otro tema es que nosotros para concurrir a República Dominicana debemos tener una agenda acordada, clara. Nosotros no nos vamos a prestar para shows del Gobierno", afirmó.



El también diputado, que se encontraba en compañía del jefe del Parlamento, el opositor Julio Borges, señaló que le han manifestado a los cancilleres participantes, México, Paraguay, Chile, Bolivia y Nicaragua, así como a República Dominicana, la situación.



"Los encuentros dependen del cumplimiento, de los requisitos, de que entendamos que esto tiene que ser serio", agregó.



Asimismo, insistió en que "para retomar este proceso exploratorio" tienen que haber "unas condiciones muy claras" que garanticen a los venezolanos "que los pasos que se van a dar son certeros" y "claros".



Florido culminó la rueda de prensa afirmando que "no habrá nadie viajando a República Dominicana".



El canciller dominicano, Miguel Vargas Maldonado, afirmó ayer que "esta semana" se producirá en su país un nuevo encuentro entre el Gobierno venezolano y la oposición, aunque no ratificó si ese contacto ocurrirá el miércoles.



Aseguró que el hecho de que se estén ultimando detalles con relación a "algunos temas" del programa de contactos, impide determinar la fecha exacta del reinicio de las conversaciones, aunque ratificó que esto ocurrirá "esta semana" en República Dominicana.



Horas después, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que fue ratificado el próximo miércoles, 27 de septiembre, como la fecha del próximo encuentro entre la delegación de su Gobierno y de la oposición en República Dominicana para un nuevo diálogo y confirmó la asistencia de sus representantes.



El 13 de septiembre, representantes del Gobierno venezolano y la oposición se reunieron en República Dominicana, en unos encuentros que el antichavismo ha calificado de "exploratorios", mientras que el oficialismo sostiene que representan un diálogo formal y evidente.