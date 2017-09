Presidente Maduro viaja a Kazajistán para participar en cumbre de países islámicos

EFE

Caracas.- El jefe de Estado, Nicolás Maduro, dijo que hoy viajará a Kazajistán para participar en una cumbre de ciencia y tecnología de la Organización para la Cooperación Islámica (OIC) un evento al que ha sido invitado como presidente del Movimiento de Países no Alineados.



"Estoy a unos minutos de salir en esta reunión, cumbre, primera visita que hago para Kazajistán, una gran nación del Asia medio que es una potencia, de las potencias emergentes energéticas comerciales, financieras, de esa importante región del mundo", dijo en una transmisión obligatoria de radio y televisión.



Indicó que fue invitado a este evento, que reunirá a gobernantes de 57 "hermanos países islámicos", por ser el presidente del Movimiento de Países no Alineados.



"Además va a ser una oportunidad especial, única, para reactivar acuerdos de cooperación económica, energética, comercial, financiera con países muy importantes del nuevo mundo que ha emergido", indicó.



En este sentido, dijo que aprovechará este viaje para sostener reuniones bilaterales de trabajo con varios presidentes y jefes de Estado y de gobierno "de países emergentes del Asia, del Medio Oriente, del mundo árabe, de África".



Señaló que llevará a esta región "el plan constituyente de la prosperidad económica a la concreción internacional" al hacer referencia a las medidas económicas que este jueves presentó ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente entre las que se cuenta la implementación de "un nuevo sistema de pago internacional".



Señaló que en este viaje promoverá "los nuevos acuerdos económicos" para que su país "logre la independencia definitiva desde el punto de vista económico y financiero".



Maduro adelantó este jueves que realizaría este viaje a Kazajistán e informó que se reunirá con representantes de países productores de petróleo.



"Voy a sostener bilaterales con los más importantes países productores OPEP y no OPEP para plantear la fórmula de administración del mercado nueva que plantea Venezuela para estabilizar y mejorar los precios de nuestro crudo, mejorar los precios del gas internacional", dijo Maduro este jueves.



En octubre del año pasado Maduro realizó una gira "relámpago" por naciones miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otras productoras de crudo no pertenecientes al bloque para estabilizar el mercado petrolero y promover el repunte de los precios.