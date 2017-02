Analistas advierten que créditos requerirán acuerdos con la oposición

02:13 PM Para 2017 hay compromisos que suman $9 mil 691 millones, y el petróleo no ha logrado repuntar

Andreína Vargas

Caracas.- Un dicho popular señala que en política nada es gratuito, y así aprecian analistas el anuncio del presidente Nicolás Maduro de que se evalúan los caminos para restituir la legalidad de la Asamblea Nacional (AN).

El jefe de Estado dijo que ordenó el domingo “facilitar” las vías parar sacar del desacato en el que se encuentra el Legislativo desde julio pasado -por haber juramentado a los tres diputados de Amazonas-, pero a decir de los analistas la eventual acción estaría relacionada con la imposibilidad del Gobierno de acceder al crédito internacional si no cuenta con el visto bueno de la AN, en medio de una severa crisis de ingresos por la baja petrolera.

El presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, José Guerra, explicó que “quien aprueba las leyes es la AN y no el Tribunal Supremo de Justicia” que autorizó el presupuesto 2017. Aclara que para optar a un préstamo externo se necesita el aval parlamentario. “Cualquier endeudamiento es nulo sin su aprobación”, dijo.

El jefe de la consultora Torino Capital, Francisco Rodríguez, concuerda sobre lo fundamental del respaldo del parlamento.

“En la medida en que se permita con el diálogo bajar la tensión política y llegar a acuerdos en el tema económico, va a haber más confianza”.

Advirtió que “el temor de que la deuda no se reconozca si llegase la oposición al poder, genera problemas de acceso”.

Guerra ha alertado a los acreedores de que “cualquiera endeudamiento en moneda extranjera, en la forma de emisión, canje, préstamo o acuerdo entre un banco y una empresa del Estado o entre un banco internacional y la República, que no sea aprobado por el Legislativo es y será nulo”.

Para el mandatario la imposibilidad se debe a un “bloqueo financiero” que busca desestabilizar al país, pero Rodríguez agrega que “el hecho de que el Banco Central no haya publicado estadísticas genera preocupaciones”.

Dudas

Mientras, Maduro sostiene que el país lleva tres años sin poder refinanciar la deuda por el cerco de la banca. Para 2017 hay compromisos que suman $9 mil 691 millones, y el petróleo no ha logrado repuntar.

Atendiendo a esto, el economista Miguel Ángel Santos critica que quienes están pidiendo a la oposición aprobar el endeudamiento al Gobierno son los que “se lucran al negociar con bonos venezolanos. Alertó que no puede evaluarse la medida “sin preguntar qué va a hacer el régimen con esos fondos”.

Gobierno necesitado

El presidente de la AN, Julio Borges, señaló que el Gobierno pidió un préstamo de $500 millones a la CAF, pero esta entidad condicionó el otorgamiento a la regularización del parlamento, de allí que hable de “legalizar” este poder.