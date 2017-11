Analistas estiman difícil refinanciar deuda en condiciones actuales

09:46 AM Los economistas Asdrúbal Oliveros y José Guerra anticipan que sin un plan de ajustes económicos no se podrá lograr el canje de bonos que supone la medida

Andreína Vargas

Caracas.- Tras el anuncio de refinanciar la deuda externa por parte del presidente Nicolás Maduro, las dudas de los analistas cabalgaron sobre si el Gobierno está en impago o no, mientras la percepción es que el país enfrentará un duro proceso de negociación, ya que en la vigente crisis económica y política, será “imposible” reformatear los compromisos en divisas.



El director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, considera que lo dicho por el jefe de Estado “es muy ambiguo“, y no permite discernir si el país cayó en un incumplimiento de sus obligaciones, ya que insiste en que seguirá cancelando, pero advierte que “en las condiciones actuales de Venezuela, es imposible acometer un proceso de refinanciamiento (canje de unos bonos por otros), porque “no refinancia quien quiere, sino quien puede”.



Al respecto, el economista y presidente de la comisión de Finanzas, José Guerra, asegura que “sin plan económico no hay refinanciación“, por lo que ambos apuestan a que para lograr modificar las condiciones de pago y evitar el default, y sus consecuencias tendrá que haber un cambio dramático de las políticas.



El escenario planteado fue ilustrado por el economista Orlando Ochoa, quien expuso que una de las barreras de la eventual negociación es que toda la deuda de la República y Pdvsa “está bajo la jurisdicción de Nueva York y el ministro de Finanzas, Simón Zerpa; el vicepresidente, Tareck El Aissami, y el propio Presidente están sancionados“, por lo que con estos voceros es improbable debatir.



El director de Datanálisis, Luis Vicente Leóndijo que lo que plantea el Gobierno es “una aspiración extremadamente difícil“, porque las posibilidades de lograrlo son bajas, a menos que la compren Rusia y China, que son los únicos aliados financieros que tiene.

Una aspiración



Atendiendo a la decisión de refinanciamiento de la deuda externa, el vicepresidente El Aissami, quien encabeza la denominada comisión presidencial para renegociar los términos, le puso fecha al primer encuentro formal con los tenedores de los bonos del país, quienes fueron citados a Caracas para el próximo 13 de noviembre.