Antihipertensivos suben de manera descontrolada

José A. Camacho

Zona Norte.- Los pacientes con cuadros hipertensivos deberán luchar ahora con un nuevo flagelo que amenaza su salud: el alto costo que recientemente han presentado los medicamentos para el control de la tensión.

En un recorrido realizado por farmacias de la zona norte de Anzoátegui, el equipo reporteril de El Tiempo constató que varias de estas medicinas han reaparecido en los anaqueles. Sin embargo, el precio a pagar por quienes deben seguir ese tratamiento supera con creces hasta el propio asombro.

En algunos casos, el incremento ha sobrepasado el 1.000% en el importe de venta al público.

En una reconocida farmacia ubicada en el sector Camino Nuevo de Barcelona se exhiben el Losartán Potásico y el Candesartán, con precios que superan abiertamente el salario mínimo.

Precios de infarto

El Candesartán (en su presentación conocida como Atacand del laboratorio AztraZeneca) reapareció en Bs 469 mil.

“Este medicamento hace pocos meses costaba alrededor de Bs 40 mil, figúrate lo que ha subido. Con estos precios no sabemos a dónde vamos a llegar y la mayoría de estos ya vienen marcados en la caja de presentación. No somos nosotros los que los fijamos”, indicó la encargada.

En una venta de medicinas situada en la avenida Bolívar de Puerto La Cruz, se encontraba el Olmersantan en Bs 11 mil y en otra farmacia el mismo medicamento superaba con creces los Bs 100 mil.

En la farmacia SuperTodo 2, de la avenida Caracas en la capital anzoatiguense, uno de los trabajadores sostuvo que las droguerías están realizando despachos de manera regular. Surten los medicamentos, pero sin cantidad específica, fecha de llegada y precio establecido.

“En este momento no tenemos antihipertensivos y aunque nos dijeron que estaban próximos a llegar, no nos indicaron ni la fecha ni el precio. Lo que tenemos es Losartán Potásico importado a un costo de Bs 54 mil la cajita de 10 pastillas. La última vez que tuvimos la nacional, que era genérica, su precio estaba en Bs 27.830”.

El trabajador indicó que los medicamentos importados se compran a dólar libre, por lo que su precio es elevado.

Antialérgicos como Desloratadina nacional se consigue en esa farmacia en 4.300 bolívares, mientras que su par importado, conocido como Cetirizina, se vende en Bs 34 mil; una diferencia de precio de más de 600%.

“Se prevé que estos precios aumenten para finales de año. Las medicinas están llegando, pero con costos muy elevados”.

Bolsillo golpeado

Ismenia Blanco es una paciente hipertensiva que actualmente tiene dos semanas que no consume el tratamiento que le indicó su médico.

Blanco toma una gragea diaria de Carvedilol de 12.5 mg y la última vez que compró el tratamiento tuvo que hacerlo en una dosis distinta (una caja de 30 comprimidos de 6.25 mg), porque no consiguió la prescrita.

“Esa caja de pastillas me costó Bs 38 mil porque era importada. Allí se me fue casi la mitad de la pensión y desde ahí no he vuelto a conseguir la pastilla. Estoy a fuerza de remedios naturales, como el ajo, para controlarme”.